Con una inesperada movida en la interna blanca, Bergara va por votos para sus fideicomisos, pero con otro tablero

Hay algunos momentos puntuales durante los períodos de gobierno departamentales en que el cuerpo de ediles concentra gran parte de los focos políticos. Y uno de ellos, que se repite quinquenio a quinquenio en Montevideo, es cuando llega el momento en que el intendente busca las mayorías especiales en la Junta Departamental para contar con una o varias líneas de crédito que apuntan a transformar la ciudad en aspectos clave en que se encuentra atrasada.

Estos episodios suelen tener capítulos de incertidumbre, porque como la IMM precisa siempre de una mayoría especial de 21 votos si quiere contar con préstamos que excedan "el período de gobierno del intendente proponente" —como se establece en el artículo 301 de la Constitución— tiene que salir a negociar con los bloques de la oposición. Y en esto se encuentra desde hace semanas Mario Bergara, quien precisa, en este caso, el apoyo de cuatro ediles de la coalición republicana para poder viabilizar una inversión de US$ 300 millones destinados a fortalecer su nuevo plan de limpieza, continuar con el saneamiento en los barrios, mejorar las calles, las veredas y reformar el barrio de la Ciudad Vieja.

Hasta el mediodía de este jueves, Bergara —quien sigue apostando al diálogo con la oposición para concretar su objetivo— tenía en la oposición un escenario relativamente encaminado. Fueron conocidas las señales de acercamiento con la Lista 22, una agrupación nacionalista liderada por Santiago Caramés, que como ya consignó El País logró que se aceptaran algunas propuestas suyas en el Presupuesto de la IMM, y su referente ha declarado estar en contra de la "lógica de pegar por pegar" y optar, por el contrario, por un espíritu constructivo y dispuesto a negociar.

"Acá (la discusión) es de qué lado de la mecha querés estar, y nosotros queremos estar del lado de la mecha que queremos incidir, porque, si no, la pregunta es: ¿hacés política para tener razón o hacés política para que las cosas pasen? Ese es el eje de la discusión, nosotros queremos hacer política para que las cosas pasen", dijo Caramés este jueves de mañana, en entrevista con La Diaria Radio. "El incidir y el ser pragmático implica que teniendo en cuenta que podemos tener diferencias en relación a lo presupuestal, a cómo se conformó, (poder) decir: che, yo voy a estar abierto a estudiar estas cosas", agregó Caramés.

Los tres ediles de su grupo —Nicolás Hernández, Joaquín Campos y Laura Soto— dejaban a Bergara en las puertas de los 21 votos; pues el el siguiente, según creen en el oficialismo y dan incluso como una posibilidad en filas de la oposición, podía encontrarse en el único edil colorado, Federico Paganini.

De hecho, Paganini dijo a El País que su partido "no tiene posición tomada" al respecto, y que en cuanto el proyecto ingrese formalmente a la Junta para ser analizado en una comisión especial creada a estos efectos en las últimas horas, se reunirá con representantes de los ochos municipios de la capital para "recoger problemáticas y planteos" que ayuden a analizar las necesidades de la ciudad. "Ámbitos de diálogo hemos tenido todos los ediles de la oposición —dijo consultado sobre el margen de negociación abierto con la IMM—. No existe que algunos ediles tengan más diálogo que otros, eso es algo falso que se ha querido instalar".

Sea como fuere, este escenario se desbarató al mediodía, poco después de la entrevista radial de Caramés, porque la edila Soto decidió apartarse de la Lista 22, como informó ayer El País. Su declaración —que desencadenó una esperable tensión interna (ver recuadro)— fue esta: "Luego de un tiempo de reflexión, he decidido continuar mi camino político de forma independiente. Esta definición responde a diferencias en temas internos que me reservo y que, con responsabilidad y convicción, entiendo necesario asumir".

De esta manera, y bajo la hipótesis de contar con el apoyo de la 22 y eventualmente del de Paganini, Bergara necesitaría todavía un edil más, que necesariamente deberá ser nacionalista, donde como ya se verá tampoco hay, todavía, una postura tomada.

La "mano tendida" de Bergara y las posibilidades arriba de la mesa

La "actitud" política de la IMM, volvió a insistir Bergara este jueves, es la de "tender la mano al diálogo", pero lamentó que no se encuentre esa disposición en varios dirigentes de la oposición.

"Acá hay que elegir un tiempo para trabajar, para mejorar la vida de la gente, o vamos a estar en clave electoral, en clave de política menor durante todo el período. Ese es el dilema —sostuvo en entrevista con Informativo Sarandí—. Aspiro a que se respeten las cosas que se plantearon durante la campaña electoral".

Ahora bien, aunque ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional han adoptado una postura orgánica al respecto, está bastante extendida la opinión de que, de las cinco propuestas que presentará la IMM la semana próxima, es "acompañable" la relativa a saneamiento, dijeron a El País varias fuentes de la oposición. El argumento es que hay tradición de votar inversiones en ese rubro, ya que ha ocurrido prácticamente en todos los últimos períodos.

Sin embargo, esto parece anunciar varios capítulos de debate interno en la coalición. Fuentes del Comité Ejecutivo Nacional de los colorados, por ejemplo, señalaron a El País que la intención de esta fuerza política apunta más bien a "no votar" ninguna línea de crédito, pero que si el Partido Nacional decide acompañar al menos una —así sea la de saneamiento— una postura a trasladar al edil que no se descarta es la de "libertad de acción".

En filas nacionalistas, en tanto, hay todavía algunos ediles que no terminaron de resolver si seguirán la postura partidaria, aunque la línea como partido es esperar al análisis a fondo de los cinco proyectos, y la visita de las delegaciones de los departamentos de la IMM que están involucrados en los fideicomisos.

La polémica blanca La Lista 22 pide a Soto que "renuncie a la banca"; edila tiene respaldo partidario para no hacerlo La decisión que tomó Laura Soto cayó mal en la interna de la Lista 22, que publicó un comunicado, sobre el final de la tarde de ayer, en el que se le pidió que entregue su banca al sector. "La decisión de Laura Soto —señala el texto— nos genera una profunda decepción ya que fue electa integrando nuestra agrupación y su ubicación en la nómina respondió a una definición política". Es por esa razón, se agrega, que la 22 entiende "que corresponde solicitarle públicamente" a la edila en cuestión "que presente formalmente su renuncia a la banca". "Existen razones éticas y de representación que así lo exigen: los votos pertenecen a un proyecto colectivo, no individual". Fuentes nacionalistas, e integrantes de la lista mayoritaria de los blancos, indicaron a El País que el respaldo a Soto es "total y absoluto" y que la banca "pertenece al Partido Nacional y por tanto se queda en el Partido Nacional".

