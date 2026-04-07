Cruce entre senadora del FA y dirigente colorada por personas en calle: "Dejá los videitos y trabajá"

La senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichian, arremetió este martes en redes contra la Secretaria Relatora del Senado, María Eugenia Roselló, quien en la legislatura pasada fue diputada por el Partido Colorado. La dirigente de Fuerza Renovadora dijo Roselló que debería "estar trabajando" y que su posteo fue "totalmente inapropiado".

Más temprano este lunes, Roselló publicó en su cuenta de X un video de 2024 en el que aparecía el entonces candidato presidencial del Frente Amplio y actual presidente de la República, Yamandú Orsi, hablando sobre la problemática de las personas en situación de calle.

En el video también aparecen recientes comentarios dedicados a esta temática de la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Julieta Sierra, del actual intendente de Montevideo, Mario Bergara, y del dirigente frenteamplista Rafael Michelini.

María Eugenia Roselló, diputada suplente del Partido Colorado. Foto: Ignacio Sánchez

"Cuando eran oposición, eran durísimos. Prometieron resolver la situación de calle. Hoy gobiernan… y hay más gente viviendo en la calle. Menos relato. Más resultados. Uruguay necesita respuestas", dijo Roselló en su posteo.

Cuando eran oposición, eran durísimos.

Prometieron resolver la situación de calle.

Hoy gobiernan… y hay más gente viviendo en la calle.

Menos relato. Más resultados.

Uruguay necesita respuestas. pic.twitter.com/ysxs4iBVF7 — Ma Eugenia Roselló (@marurosello) April 7, 2026

En respuesta a esta publicación, Kechichían dijo a Roselló que ella se encontraba en sala "porque el Senado está funcionando".

"Tu sos funcionaria del mismo y deberías estar trabajando ya que como secretaria del mismo nos representas a todos. Totalmente inapropiado tu twett (sic). Dejá los videitos y trabajá", dijo Kechichian a Roselló en la red social.

Maria Eugenia yo estoy en sala porque el Senado está funcionando. Tu sos funcionaria del mismo y deberías estar trabajando ya que como secretaria del mismo nos representas a todos. Totalmente inapropiado tu twett.Dejá los videitos y trabajá — Liliam Kechichian. (@likechichian) April 7, 2026

Civila anunció medidas para personas en situación de calle

El presidente de la República y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, anunciaron este martes en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva una serie de medidas para intentar amortiguar el problema de las personas que viven en situación de calle.

En el evento fueron anunciadas algunas de las más de 40 medidas que, según el jerarca del Mides, ya se empezaron a implementar o se pondrán en marcha en los próximos meses. El objetivo central es no reducir los operativos al invierno sino extenderlos durante todo el año y que tengan varias aristas y no solamente un traslado de la calle al refugio para luego volver a salir.

Civila aseguró que "Uruguay por primera vez va a presentar una estrategia integral para un rumbo claro en un problema que tiene hace muchísimo tiempo".

"Es la primera vez que un presidente de la República se pone al frente de una acción de este tipo", dijo en referencia a Orsi, y agregó: "Le da mucho respaldo al accionar del Mides y de todo el Estado para afrontar una situación dura".

El ministro de Desarrollo Social aseguró que la administración anterior dejó 5.000 plazas en refugios y actualmente hay 8.000, que pueden ampliarse en un plan de evacuación como el del año pasado, agregando centros.

Yamandú Orsi y Gonzalo Civila en conferencia de prensa por estrategia nacional para personas en situación de calle Foto: Leonardo Mainé

Si bien entendió necesario "seguir ampliando plazas", Civila afirmó que hay que tomar otras decisiones. Entonces el concepto del Plan Invierno dejará de ser tal. La respuesta pasará a incluirse en un proyecto anual que se anunciará cada diciembre "con una planificación adecuada".

Además, se prevé que la cobertura sea de 24 horas, no solo con refugios abiertos sino con funcionarios recorriendo, caminando o en camioneta, los barrios para mejorar la captación. Entre otras medidas, se lanzará una aplicación en la que se podrá hacer reportes de personas durmiendo en la calle.

También se prevé ampliar la cobertura respecto a la adicción a las drogas en articulación con ASSE y la Junta Nacional de Drogas. Asimismo, se prevé "reconvertir plazas de contingencia, de respuesta de refugios, en vivienda con acompañamiento social". "Ese cambio va a abarcar a más de 3.000 personas en 2028. Es un cambio histórico", sentenció el ministro.

Por otro lado, darán "respuestas en el campo de trabajo", ya que en 2028 se prevé tener "2.000 puestos de trabajo garantizados" para personas en situación de calle.

Se lanzará también el proyecto "Habitar, convivir y producir", que se implementará en el medio rural, que incluirá trabajo para las personas en situación de calle.