Civila al Parlamento: acudirá a comisión por Plan Invierno y personas en situación de calle

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se hará presente en el Parlamento ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados para informar sobre el desarrollo del Plan Invierno, personas en situación de calle y "atrasos en los pagos" a organizaciones de la sociedad civil.

La convocatoria, llevada adelante por la diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg - quien fue directora Nacional de Protección Social durante la administración pasada- está prevista que sea este próximo martes 14.

En rueda de prensa, Auersperg dijo que se llamó a Civila "por la preocupación creciente del aumento [de personas en situación de calle] y de situaciones que nos han llegado desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los propios colectivos de personas en situación de calle, sobre cambios en las políticas que venían en en funcionamiento y a su vez, atrasos en los los pagos".

"El ministro está convocado para conocer los planes, las acciones, y metas concretas que hay, no solo para atender el invierno, porque hay que entender que, ante la problemática de situación de calle, no solo hay que atender la emergencia, sino que hay que ir hacia respuestas estructurales", dijo Auersperg.

La diputada blanca subrayó que en el marco del presupuesto nacional, al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) "se le otorgaron US$ 8 millones adicionales por año para atender esta problemática".

Maria Fernanda Auersperg. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"En este momento hay una situación de desborde, y estamos todos ansiosos por conocer los planes con los que va a trabajar el Mides", sostuvo.

Agregó que "preocupa que se vaya a trabajar base a lugares de contingencia como se trabajó bajo la coordinación del SINAE (Sistema Nacional de Emergencias) el año pasado".

Para Auersperg, esa "no es la mejor solución": "Espacios grandes, donde confluyen muchas personas con problemáticas muy distintas, eso realmente no colabora a que las personas puedan salir de la situación de calle, sino que lo único que hace es paliar la emergencia, pero no trabajar en las causas, que es lo más importante para que eso no se transforme en una bola de nieve".

En ese sentido, manifestó que una de cada dos personas en situación de calle "egresa" del sistema penitenciario, y nueve de cada diez "tiene problemas de uso problemático de drogas".

"Todo eso confluye a que la convivencia en espacios grandes, como entiendo que se está planificando, no sea la mejor solución",dijo Auersperg, y añadió que se debe ir a "soluciones como se trabajó en la gestión anterior, de espacios reducidos donde se pueda trabajar mucho mejor el egreso de las personas".