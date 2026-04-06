Dirigente socialista reconoció operaciones contra Gonzalo Civila pero manifestó "plena confianza" al ministro

Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social, ha sido víctima de algunas operaciones políticas en la interna del Frente Amplio, según reconoció el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en entrevista con El País. El titular del Mides es integrante del Partido Socialista y fue, hasta hace poco, el secretario general de esa fuerza política. Su sucesor, Pablo Oribe, admitió este lunes que dirigentes de izquierda están operando contra el ministro pero que la respuesta a ese fuego amigo debe ser "elevar el debate".

Consultado acerca de las operaciones políticas, Oribe respondió: "Que las hay, las hay. Existen. Las vamos a tratar de la forma en que creemos que hay que tratarlas, que es elevando la discusión, elevando el debate", respondió en diálogo con Canal 5, y aseguró que "hay plena confianza en lo que se está haciendo" y que próximamente Civila anunciará un plan con "un montón" de medidas para cambiar la realidad de las personas en situación de calle, uno de los problemas que más se cuestiona en la interna frenteamplista.

Oribe rechazó que las personas en situación de calle representen "el talón de Aquiles" del gobierno de Yamandú Orsi, sino "todo lo contrario" porque en el invierno de 2025 "uno de los puntos fuertes" fue "cómo se atendió la emergencia" con un plan de evacuación.

Ese plan se llevó a cabo con el Presupuesto que había dejado el gobierno anterior. Según Oribe, con el nuevo Presupuesto aprobado en el primer año de gobierno de Orsi, podrá llevarse a cabo un proyecto más amplio.

Pablo Oribe y Gonzalo Civila del Partido Socialista Foto: Partido Socialista

"Este es un problema integral que tiene muchas causas y de muy difícil solución, que no abarca solamente a Uruguay", dijo y agregó: "No les falta solamente vivienda, tienen problemas de salud, muchas veces de consumo. Son personas excluidas de verdad".

Relacionó también la cantidad de personas en situación de calle con la población carcelaria, en el sentido de que muchos de los presos no tienen a dónde ir cuando salen de la prisión: "Uruguay tiene una cantidad de presos impresionante, solamente superada por El Salvador de Bukele, Cuba y Estados Unidos. Es muchísimo. Esa cantidad de personas privadas de libertad, la mayoría son jóvenes, muchos son analfabetos, muchos son adictos y muchos tiene problemas de salud mental. Si no tenemos una solución integral, es difícil construir una salida".

El problema "se aborda reconstruyendo los vínculos sociales", expresó y aseguró que ese será el objetivo del gobierno con el nuevo plan que se anunciará en los próximos días, antes del inicio del invierno.

El gobierno "está haciendo un montón de cosas interesantes"

Por otro lado, si bien reconoció que "hay ruidos sobre la gestión y sobre la marcha del gobierno en general", la administración de Orsi "está haciendo un montón de cosas interesantes" que no colman las expectativas del votante de izquierda, que "por lo general es más crítico, tiene expectativas más altas".

En este sentido, descartó que el malestar de la ciudadanía y de la militancia sea únicamente con el gobierno, porque esto sucede también a nivel "regional y mundial" e implica un desencuentro con "la política y la democracia, que deja un montón de insatisfacciones". Por este motivo, para Oribe es necesario que el Frente Amplio tenga "espacios más creativos" para dialogar con la ciudadanía.