Bergara afirmó que las "fricciones en la interna del FA" alimentan la desaprobación de su gestión en la IMM

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, habló este martes acerca de los bajos índices de aprobación que reúne su gestión al frente de la comuna capitalina y aseguró que están jugando factores como "fricciones" en la interna del Frente Amplio, la fuerza política a la que pertenece.

Recientemente una encuesta de Equipos reveló que un 37% de los montevideanos desaprueba la gestión de Bergara y solo un 28% la aprueba. Cifra también difundió un estudio que señala que la desaprobación es del 52% y la aprobación de 29%.

Bergara reconoció que puede haber elementos de gestión que perjudiquen la percepción de la gestión. Se refirió por ejemplo a la basura. En diálogo con Desayunos Informales (Teledoce), insistió en que su plan, ya iniciado, es "retirar más de la mitad de los contenedores de la vía pública y entregar contenedores intradomiciliarios e intraprediales", y así sacar residuos de la calle. "En las zonas donde esto está pasando, ya hay mayor conformidad de las vecinas y vecinos con respecto a los residuos", apuntó.

Lamentó, en cambio, que el conflicto con Adeom y las medidas gremiales "afectaron la recolección, y eso explica bastante la bajada en la aprobación".

Más allá de este aspecto puntual, Bergara señaló que "hay que desmenuzar estas dos encuestas" porque ambas muestran que "la aprobación está inusualmente baja dentro del Frente Amplio, al igual que lo que está pasando en las encuestas a nivel nacional" referidas al gobierno de Yamandú Orsi.

Mario Bergara, Carolina Cosse y Yamandú Orsi. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El intendente consideró que "hay un factor político que afecta tanto al gobierno nacional como al departamental" y debe evaluarse en "términos políticos". "No es casualidad que haya una aprobación tan baja dentro de la fuerza política en las dos percepciones. Mi sensación es que puede haber elementos asociados a la gestión pero también hay otras fricciones que se están dando en la interna de la fuerza política, discusiones que son más de índole político ideológico y no tanto de gestión", añadió.

Bergara dijo que tanto en grupos frenteamplistas como en comités de base los temas de discusión no son "la basura o tal medida del gobierno". "Tienen que ver con si decimos 'genocidio' o no decimos 'genocidio', el (impuesto al) 1%, el Escudo de las Américas, las acciones de las empresas públicas; cuestiones que están en otra dimensión que no es la gestión", mencionó.

Además, aseguró que "el humor de la gente es uno solo" y por tanto se retroalimentan las críticas al gobierno nacional y departamental.

"Siento que el centro de los malestares tienen que ver con estos temas y no tanto con aspectos puntuales de gestión, que no digo que no haya, pero la inusual desaprobación en la interna del Frente creo que es un humor mucho más general", agregó.

Mario Bergara: "Lo que venga después del Frente Amplio no va a ser un giro a la izquierda"

De todas formas, no dijo que el Frente Amplio deba necesariamente cambiar su rumbo, sino que debe analizarlo porque "si fuera otro el rumbo, capaz que otra gente desaprobaría, es contrafáctico". También aseveró que "gobernar es complejo" y las decisiones "unos las toman mejor y otros peor".

Por otro lado, llamó a la reflexión en la interna porque "si el Frente Amplio no gana" las próximas elecciones, "lo que venga después del Frente Amplio no va a ser un giro a la izquierda".

Militantes del Frente Amplio con banderas Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El intendente considera, entre otros aspectos, que el incremento de las personas en situación de calle afecta directamente la imagen del gobierno y de la comuna. "Ha empeorado en un corto tiempo" y "la problemática ha ido recrudeciendo", explicó Bergara, y afirmó que "hay esfuerzos" de las instituciones involucradas, lideradas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero "evidentemente" no están dando con "la política integral" que se necesita.

"Lo que estamos haciendo no es suficiente, no está funcionando", sentenció.