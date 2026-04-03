Sánchez pidió a los "compañeros que hacen operaciones políticas" contra Civila que "defiendan al gobierno"

La gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que dirige el socialista Gonzalo Civila, ha estado por estos días en el centro del debate interno del Frente Amplio, donde varios dirigentes y legisladores han planteado, en algunos casos por lo bajo pero en otros públicamente, su disconformidad con cómo esta cartera hoy hace frente al problema de las personas que viven en la calle. Y esto generó un escenario que molestó al gobierno de Yamandú Orsi, cuyo secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se dirigió a sus correligionarios para reprochar las "operaciones políticas" que a su entender apuntan contra el titular del Mides.

Uno de los primeros en poner en agenda esta insatisfacción de varios frenteamplistas con este tema fue el senador suplente Rafael Michelini, que el lunes pasado, en su cuenta de X, se preguntó si era el único que veía que "sigue la gente durmiendo en la calle". "Hiere mi sensibilidad como uruguayo, frenteamplista y hombre de izquierda —escribió—. Sé que el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente Orsi más. Sé que hay planes. Pero hay que actuar. ¡Ahora!".

También surgieron voces desde el oficialista y mayoritario sector del partido de gobierno, el Movimiento de Participación Popular (MPP) —del cual Sánchez es uno de sus principales referentes—, como la de la diputada Julieta Sierra, quien dijo no tener "ningún problema" en reconocer que "el punto más débil que tiene el gobierno en este momento" es el de la problemática de la gente que vive en la vía pública. En diálogo con Informativo Sarandí, la diputada declaró en este sentido que se necesitan medidas "rápidas y urgentes" para las personas que hoy se encuentran viviendo en la calle, e indicó que el Plan Invierno aplicado por el Mides el año pasado "fue exitoso una vez que se empezó a implementar cuando el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) tomó con mas fuerza el tema".

También del MPP, la diputada Inés Cortes admitió que todo este asunto era observado "con preocupación", una palabra que, en off the record, repitieron otros legisladores consultados por El País este martes. "Percibimos que no hay cambios —señaló uno de ellos—. Por lo menos eso es lo que se ve en la calle, y esto genera una molestia grande en la ciudadanía".

Para Sánchez, molesto con la situación, "críticas se pueden tener miles" con este ministerio y cualquier otro, ya que seguramente, si uno "recorre" una por una todas las secretarías de Estado, pueden surgir "distintas opiniones sobre el éxito o no éxito de los ministros".

"Lo que creo es que hay una operación política en contra de Gonzalo Civila", dijo el secretario de Presidencia en una entrevista con El País que se publicará el próximo domingo. "Porque se ha instalado cierto malhumor, incluso se ha involucrado al MPP con cierto malhumor con esto, y me parece que no está arriba de la mesa. Y me parece —siguió— que a los compañeros que están instalando operaciones políticas habría que decirles que defiendan más al gobierno y que conspiren menos".

En este sentido, el foco del gobierno, agregó el jerarca —que no dejó de reconocer que "obviamente siempre hay elementos para mejorar en la gestión" para que sea más "impactante"—, está centrado en encontrar los caminos para "fortalecer" el trabajo de todas las carteras, un esfuerzo que va en dirección contraria al de los dirigentes frenteamplistas que buscan colocar "un conjunto de noticias o suspicacias, a través del señor Fuentes, que señalan que el MPP está enojado con Civila".

Lo que hay detrás de eso, reiteró, son "operaciones políticas que no ayudan para nada al gobierno o a los ministros". Porque esa es una lógica en la que "por debajo de la mesa se le están poniendo palos en la rueda al gobierno", algo que es inaceptable "cuando viene de parte de compañeros" del Frente Amplio.

"Entonces la visión del gobierno es que tenemos un equipo que, es el Consejo de Ministros, con el que trabajamos muchísimo el año pasado para empezar a revertir un conjunto de políticas que a nuestro juicio eran negativas del gobierno anterior, y que ya tiene un presupuesto nacional. Por tanto, los ministros se van a ver en la cancha este año ejecutando su presupuesto", dijo.

Y advirtió: "En todo caso, el año que viene podrán ser evaluados todos, desde el secretario de la Presidencia hasta cualquier ministro".