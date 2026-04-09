Grupo blanco que se ha mostrado cercano a Bergara perdió una edila y apoyo a fideicomisos se vuelve una incógnita

Uno de los principales focos políticos del intendente de Montevideo, Mario Bergara, está puesto en asegurarse los votos necesarios para poder sacar adelante cinco fideicomisos, por un total de US$ 300 millones, para atender prioridades de su gestión, como la limpieza, saneamiento, calles, veredas y reformas en la Ciudad Vieja. Para esto precisa obtener, al menos, cuatro votos más que los que le asegura el Frente Amplio en la Junta Departamental, y en este sentido el mapa político de los ediles tuvo una novedad de relevancia en las últimas horas.

El grupo que lidera el dirigente blanco Santiago Caramés, la Lista 22, ha sido hasta el momento el sector dentro de la bancada nacionalista que se había mostrado proclive a analizar la propuesta de la la IMM, y las señales de acercamiento con el Frente Amplio han sido varias en las últimas semanas. Algunas, incluso, de parte de la comuna, ya que, por ejemplo, la administración de Bergara accedió a incluir en su Presupuesto cinco proyectos de esta lista. Además, en diálogo con Búsqueda semanas atrás, Caramés había declarado que no compartía la "lógica de pegar por pegar", y que en cambio prefería "la de estudiar, proponer e incidir".

Pero esta agrupación, originalmente de tres ediles —la integran Nicolás Hernández, Joaquín Campos y Laura Soto—, ahora solo tiene dos, porque la edila Soto decidió dar un paso al costado y declararse independiente.

Esta información ya fue trasladada a la bancada de ediles del Partido Nacional, según confirmaron varias fuentes políticas, incluyendo a la propia Soto, que en diálogo con El País afirmó: "Luego de un tiempo de reflexión, he decidido continuar mi camino político de forma independiente. Esta definición responde a diferencias en temas internos que me reservo y que, con responsabilidad y convicción, entiendo necesario asumir.".

Soto también dijo sentir un "enorme agradecimiento y cariño con los integrantes de la Lista 22", y agregó que estaba "convencida" de que desde su nuevo posicionamiento político podrá "aportar aún más, con libertad, responsabilidad y siempre con el mismo objetivo: trabajar por la gente y fortalecer al partido".

La preocupación blanca

La posibilidad de que haya ediles que voten los fideicomisos de Bergara —quien sigue a la búsqueda de los apoyos, lo que ahora incluye encontrar otro edil blanco e intentar convencer también al colorado Federico Paganini— es una preocupación que llegó al directorio del Partido Nacional a inicios de marzo. El País informó entonces que el exsenador Luis Alberto Heber planteó el tema ante el órgano de conducción blanco, ya que entendía que "no se puede permitir" darle más oxígeno financiero a la intendencia capitalina y menos aún el "disparate" de US$ 300 millones.

Heber también recordó que había "antecedentes" de ediles que no siguieron la directiva del Partido Nacional y terminaron expulsados de la fuerza política.