En el PN "preocupa" la postura de ediles propios que evalúan votar fideicomisos a Bergara por US$ 300 millones

Los cinco proyectos que abarcan los grandes pilares de gestión montevideana que el intendente Mario Bergara ya dio a conocer a la Junta Departamental, agitó la agenda del Partido Nacional, cuya bancada de ediles solicitó este miércoles que el análisis de ese tema sea postergado y no tratado ahora, cuando el foco está puesto en el Presupuesto Quinquenal.

Lo que quiere el intendente frenteamplista es contar con un crédito de unos US$ 300 millones para aplicar una serie de reformas en áreas como la limpieza, el saneamiento, la reparación de calles y de veredas y la Ciudad Vieja —la que quiere revitalizar—, todo presentado esta semana en un documento titulado "Prioridades ciudadanas", y que será puesto a consideración de la Junta el 24 de marzo.

El Partido Nacional como tal todavía no fijó postura, aunque el presidente de la Departamental de Montevideo, el senador Martín Lema, es harto crítico con toda la gestión de Bergara, y cuestionó ahora duramente su decisión de tratar en este momento "un tema extrapresupuestal cuando todavía no se aprobó el Presupuesto". "Me parece que no es el orden ni la lógica que se debe adoptar", dijo ayer el excandidato a intendente.

Sin embargo, y aunque todavía faltan varias semanas para su análisis concreto, hay un asunto que ya preocupa entre la dirigencia blanca, y es la postura que eventualmente pueden llegar a adoptar los tres ediles de la Lista 22 de este partido —Joaquín Campos, Nicolás Hernández y Laura Soto—, liderados por Santiago Caramés, quien fue director del Sistema Nacional de Emergencia en el último tramo del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Ante algunas hipótesis que apuntan a la posibilidad de un acuerdo entre este grupo y la IMM —lo que sería clave, ya que esos tres votos, más el del colorado Federico Paganini, permitirían a Bergara llegar a las necesarias mayorías especiales—, el exsenador Luis Alberto Heber sintió la necesidad de plantear la situación en la sesión de la comisión de Asuntos Políticos del directorio nacionalista que se hizo este lunes.

Allí, según indicaron a El País participantes de la reunión, el líder de los herreristas recordó que este era un tema que debía abordar la Departamental blanca de Montevideo, pero que los ediles deben responder al Partido Nacional y que a priori entendía que "no se puede permitir" darle más oxígeno financiero a la intendencia capitalina y menos aún el "disparate" de US$ 300 millones.

El tema —sobre el que el presidente del directorio, Álvaro Delgado, dijo que era para analizar más adelante— "preocupa" entre los dirigentes, dijo también Heber en la reunión, en donde recordó que había "antecedentes" de ediles que no siguieron la directiva del Partido Nacional y terminaron expulsados de la fuerza política.

El más reciente fue el del edil Juan López, que en abril de 2022 dio su voto para aprobar un fideicomiso de US$ 44 millones que entonces presentó el hoy presidente Yamandú Orsi para realizar obras en el departamento canario, y que como consecuencia terminó echado del partido. Muchos años antes, rememoró también Heber ante sus colegas, algo similar ocurrió en San José. Fue durante el período 1985-1990, cuando el líder nacionalista de la época, Wilson Ferreira Aldunate, impulsó a su partido a que tratara la situación de dos ediles de ese departamento que no querían votar el Presupuesto del intendente Juan Chiruchi. Ambos también terminaron apartados de la fuerza política.

El planteo de Heber, más allá de la observación de Delgado, fue bien recibido por los asistentes a la reunión, entre los que estuvieron el exministro Armando Castaingdebat y la exsenador Gloria Rodríguez, entre otros.

La carta a los alcaldes y el análisis en la 22

Mientras tanto, el grupo que lidera Caramés se encuentra en plena fase de análisis de los proyectos de Bergara. De hecho, los ediles enviaron esta semana a los ocho alcaldes de Montevideo una carta para coordinar con cada uno de ellos una visita a sus municipios, con el objetivo de "intercambiar impresiones" sobre las propuestas del intendente frenteamplista "y recoger sus aportes desde la realidad del territorio".

Una de los firmantes de la misiva, Laura Soto, remarcó en diálogo con El País que su grupo está recién "terminando de analizar el Presupuesto" de la IMM, y que los otros cinco proyectos requieren "tiempo" para ser estudiados. "No se puede ser apresurado. Lo responsable es analizarlo bien, y los vamos a acompañar o no con la convicción de defender lo que sea mejor para Montevideo", declaró.