Proyecto montevideano sobre gestión de barrios fue seleccionado para participar en festival internacional

El proyecto "NEXO - Goberná tu barrio: donde las ideas se vuelven acción" impulsado por la Intendencia de Montevideo (IMM) y el municipio C fue seleccionado para participar del certamen internacional Digital Kick-Off 2026. El ganador estará sujeto a la votación de la comunidad internacional y la iniciativa con mayor respaldo será invitada a presentar en el Creative Bureaucracy Festival, que tendrá lugar en junio en la ciudad de Berlín.

Según informa la comuna en su página web, NEXO se apoya en el sistema de Compromisos de Gestión, un espacio que articula "autoridades políticas, direcciones y funcionariado en la planificación, seguimiento y evaluación de metas, incluyendo mecanismos de retribución variable vinculados a resultados".

Plaza Alcalá de Henares. Foto: Municipio C

La plataforma permite que la ciudadanía "proponga iniciativas para su barrios, participe en procesos de priorización, acceda a información pública sobre responsables, metas e indicadores y realice seguimiento del avance de cada iniciativa".

¿Cómo votar por el proyecto?

Hasta el jueves 5 de marzo a las 19:59 se puede votar de forma digital por el proyecto, que se presenta bajo dos nombres: en español, NEXO – Goberná tu barrio: donde las ideas se vuelven acción, y en inglés, NEXO – Shape Your Neighborhood: Where Ideas Become Action.

La votación tiene lugar en este enlace: https://creativebureaucracy.org/voting. La iniciativa uruguaya compite con otros cinco proyectos internacionales que también fueron seleccionadas por su "óptica innovadora de la transformación del sector público".