Cambios en el tránsito por el comienzo de clases: la IMM inicia una estrategia integral para zonas escolares

La Intendencia de Montevideo (IMM) dio a conocer que elaborará una estrategia integral para garantizar la agilidad del tránsito y la seguridad de los peatones en zonas escolares, de cara al inicio de clases 2026.

Las clases para los estudiantes de Inicial y Primaria comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026. Ante ello, la comuna indica que su departamento de Movilidad trabajará con las instituciones educativas durante todo el año para promover entornos escolares ágiles y seguros.

Cambios en el tránsito de Montevideo en el comienzo de clases

La Intendencia informó a través de un comunicado que se busca fijar horarios diferenciales para el ingreso y salida de los alumnos. También se buscará usar calles alternativas que tengan menos tránsito para el ascenso y descenso de escolares.

El plan de la IMM para mejorar el tránsito en las zonas escolares también pondrá a disposición de personal en los centros educativos para facilitar el ingreso y egreso de los estudiantes. Además, se ampliará el espacio para vehículos particulares en horas pico.

Por otro lado, se analizan modificaciones en el flechamiento y la señalización de calles para mejorar la agilidad del tránsito en el entorno, entre otras acciones, indica la IMM.

Para complementar esta estrategia, la IMM empleará inspectores que recorrerán las escuelas de manera periódica. Se priorizarán circuitos donde hay varios centros en zonas con alto flujo de tránsito.

Cartel en una escuela. Foto: Archivo El País

Indicaciones de la IMM para padres con vehículos en zonas escolares

La IMM emitió una serie de recomendaciones para padres y otras personas que trasladan a escolares en vehículos particulares:



No estacionar ni detenerse en doble fila : detenerse el menor tiempo posible en los reservados escolares habilitados.

: detenerse el menor tiempo posible en los reservados escolares habilitados. Respetar los lugares de estacionamiento destinados para el transporte escolar .

. Si es necesario estacionar, hacerlo en lugares habilitados : en lo posible, buscar hacerlo en calles aledañas.

: en lo posible, buscar hacerlo en calles aledañas. No estacionar en veredas ni infraestructura para ciclistas.

ni infraestructura para ciclistas. Cruzar siempre por los lugares habilitados : semáforos, cebras o esquinas.

: semáforos, cebras o esquinas. Utilizar los elementos de seguridad adecuados y los sistemas de retención infantil adecuados al peso y altura del niño: información útil para elegir el sistema de retención en este enlace.

Escolares cruzando la calle. FERNANDO PONZETTO

Desde la comuna también se detallaron varios puntos para conductores en general que manejen por entornos escolares:

