IMM anunció que este 2 de marzo inicia una obra vial en "una arteria céntrica de la ciudad": zona afectada

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que este lunes 2 de marzo de 2026 iniciará una obra de reparación sobre la Av. Agraciada, una avenida clave de Montevideo, por lo que se diseñó una estrategia para mitigar las afectaciones en el tránsito diurno de esta zona de alto flujo vehicular.

La comuna además dio a conocer cómo será el cronograma de trabajo para esta obra en carpeta asfáltica, que se realizará en dos fases: del 2 al 13 de marzo y desde el 16 al 27 de marzo.

A qué barrios afectará la obra vial en Av. Agraciada durante marzo 2026

El tramo de Av. Agraciada que se verá afectado por estos trabajos de reparación será entre las calles Nerses Ounanian y Gral. Aguilar. Esto abarca los barrios montevideanos de Bella Vista y Aguada, pertenecientes al Municipio C.

Debido a que esta es una "arteria céntrica de la ciudad, con alto flujo vehicular y de transporte público", la IMM indicó en un comunicado que se buscará priorizar que los trabajos se realicen mayormente en horario nocturno, lo que permitirá "acelerar plazos de obra y mitigar impactos en la movilidad".

Estos trabajos nocturnos se realizarán entre las 21:00 y 6:00 horas, y la Intendencia informa que no habrá cortes totales, sino que se ocuparán tres carriles y el tránsito circulará por un carril en ambos sentidos.

En tanto, los trabajos en horario diurno serán entre las 7:00 y 17:00 horas, especificó la IMM. Estos provocarán cierres parciales en media calzada para que se pueda hacer reposición de cordones y bacheo en partes de la avenida donde la base de hormigón tenga fallas. Se mantendrá un doble sentido de circulación en la mitad de calzada libre.

Por otro lado, la comuna también afirmó que se suministrarán protectores auditivos para vecinos de la zona para reducir las molestias provocadas por los ruidos de las obras.

Cartel de obra vial. Foto: Francisco Flores

Cronograma de obra vial en Av. Agraciada

La IMM especificó las fechas de la obra vial sobre Av. Agraciada que cubrirá gran parte del mes de marzo:



Desde el 2 de marzo al 13 de marzo : habrá trabajos diurnos debido al uso de martillos neumáticos y al impacto acústico que generan. También se harán trabajos nocturnos de fresado del pavimento existente a una profundidad aproximada de 10 cm y limpieza general para preparar la superficie.

: habrá trabajos diurnos debido al uso de martillos neumáticos y al impacto acústico que generan. También se harán trabajos nocturnos de fresado del pavimento existente a una profundidad aproximada de 10 cm y limpieza general para preparar la superficie. Desde el 16 de marzo al 27 de marzo: durante el día se realizarán trabajos de reposición de cordones de granito, cruces bajo pavimento para servicios, picado de base de hormigón y reposición de baches profundos con tosca-cemento y limpieza general. Los trabajos nocturnos implicarán suministro y tendido de base negra, colocación de geogrilla y tendido de carpeta asfáltica.

La empresa CVC estará encargada de esta obra, según la IMM.