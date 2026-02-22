En medio siglo, Ciudad Vieja perdió dos tercios de sus habitantes: ¿por qué no logra recuperarlos?

En medio siglo, la Ciudad Vieja perdió dos tercios de sus habitantes. Pasó de casi 40 mil en 1963 a apenas unos 13 mil en 2023. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué las personas no se mudan al barrio histórico? Hay muchas hipótesis al respecto, y estas van desde los pocos incentivos económicos a los problemas de seguridad, pasando por decisiones urbanísticas.

Pero, primero los datos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 1963 Ciudad Vieja tenía 39.365 habitantes. Doce años después, en 1975, esa cifra pasó a 36.355. Y diez años más tarde, en 1985, volvió a bajar a 31.649.

La tendencia se mantuvo en el siguiente censo: para 1996 había 25.991 residentes en Ciudad Vieja. Y con el inicio del siglo XXI, la caída fue pronunciada porque en 2004 solo quedaba la mitad de esa población: eran 12.911.

Desde entonces, las cifras se han mantenido similares. El censo de 2011 reportó que había 12.555 personas viviendo en el barrio histórico, un poco menos que en la medición anterior. En 2023, por primera vez desde los años 60, se revirtió la tendencia y hubo mil personas más en Ciudad Vieja: 13.598.

Una persona camina por las peatonales de la Ciudad Vieja de Montevideo Foto: Natalia Rovira

Aunque fue un aumento leve, el presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Alberto Leira, lo utilizó para presentar “una visión optimista” de Ciudad Vieja. “Se ha dado un repunte en los últimos años y es de los barrios que más ha crecido”, dijo en entrevista con En Perspectiva (Radiomundo). “Se debe, entre otras acciones, a que la intendencia, desde su cartera de tierras, ha facilitado determinados terrenos para que se instalen cooperativas de vivienda”, explicó.

Ese modelo, de promover que cooperativas se instalen en el barrio histórico, ha caracterizado a las administraciones frenteamplistas en la capital desde hace décadas.

Un colega de Leira, el urbanista Diego Capandeguy, ha señalado que, más allá de los números, aún hay una cantidad relevante de habitantes en Ciudad Vieja. “Es interesante que, al lado de otras áreas, todavía tenés allí una masa crítica de población que se podría considerar importante. Se trata de un área que es un poquito más de un kilómetro cuadrado”, sostuvo en entrevista con El País.

Urbanista Diego Capandeguy. Foto: Leonardo Mainé

No despierta

Más allá del leve incremento en el último censo, Ciudad Vieja es un barrio que no logra recuperar su vitalidad, pese al esfuerzo de las sucesivas gestiones de la intendencia.

Para Capandeguy, arquitecto grado 5, parte del problema está en que, durante las últimas administraciones, los intendentes han continuado con políticas que inicialmente tuvieron éxito, pero luego dejaron de tenerlo.

Por ejemplo, opina que peatonalizar en “demasía” pudo haber tenido consecuencias negativas, en caso que se quiere repoblar el barrio y no solo potenciar su valor turístico. “En una ciudad muy extendida con una alta motorización, empieza a ser un desestímulo para vivir”, manifestó Capandeguy.

Otro aspecto que para él también terminó siendo contraproducente fue la protección patrimonial. “Cuando algunas áreas se sobreprotegen, la inversión se cae o captás nichos muy limitados”, señaló Capandeguy. Si a esto se le suma la “poca inyección de recursos públicos”, no hay inversión suficiente “para revertir la degradación”, cerró.

La vicepresidenta de la República y exjerarca comunal, Carolina Cosse, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara. Foto: El País

Incentivos

Sin embargo, según el intendente Mario Bergara hay una política lanzada en la gestión anterior que está teniendo éxito. En enero de 2025, la administración de Carolina Cosse puso en funcionamiento una serie de incentivos para potenciar la dimensión residencial de Ciudad Vieja. Planteó la exoneración total de la Contribución Inmobiliaria y la Tasa General Departamental por 10 años a obras nuevas y ampliaciones dentro del barrio. Entre otras exoneraciones, la intendencia habilitó un aumento en la altura de edificación en la calle Reconquista y también dejó sin efecto la obligación de plazas de estacionamiento en algunos proyectos de viviendas.

Según la administración actual, antes se presentaban cinco proyectos anuales en Ciudad Vieja, con los incentivos en 2025 fueron una treintena. La intendencia de Bergara decidió seguir adelante con esta política.

En tanto, la Agencia Nacional de Vivienda está trabajando en usar edificios que pertenecen al gobierno para hacer proyectos habitacionales.

Sin embargo, más allá de incentivos económicos, hay un aspecto clave que dificulta la mudanza de ciudadanos al barrio histórico, por lo menos eso dicen desde el sector inmobiliario: se trata de la seguridad.

“La realidad es que Ciudad Vieja yo no la veo que levante. No veo por ningún lado que tenga chance de levantar, y esto es así por un tema de seguridad”, dijo Fabián Kopel, de Kopel Sánchez, a El País.

Fachada de la Intendencia de Montevideo en la Avenida 18 de Julio. Foto: Fernando Ponzetto

Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, señaló que lo que “más falta” es seguridad. Y en la misma línea que el arquitecto Capandeguy, cuestionó la peatonalización. “Hoy no rinde como debería, porque no hay flujo de personas en muchas calles secundarias, y eso genera espacios propicios para la inseguridad”, sostuvo.

Pero, ¿la percepción de quienes están día a día en el barrio es así? “La Peatonal Sarandí hasta la Plaza Constitución, o un poco más adelante, es súper segura de día, pero de noche es complicado”, dice Juan Manuel Picerno, uno de los socios de la joyería La Fontaine establecido justamente en la peatonal.

Su comercio está allí desde el año 1974 y hace dos años lo intentaron robar. Tuvo que instalar lo que define como un “pequeño fuerte”, con cámaras, guardia de seguridad y vidrios blindados.

Carlos Acevedo, dueño de la Ferretería Carlín, dice lo que considera algo obvio: “no hay seguridad” en Ciudad Vieja. Desde hace 15 años tiene su local en la calle Colón, frente a la zona donde el Ministerio del Interior encontró el túnel por donde delincuentes querían robar uno o más bancos de la zona.

Acevedo dice que los robos son algo muy normal en el barrio. “Han cerrado ferreterías, almacenes, kioscos porque te cansás”, cuenta.

Edificio art decó construido en el año 1928, ubicado en Buenos Aires 323 Foto: Ignacio Sánchez

Dice, además, que la Policía no ayuda. “A mí me llevaron dos atornilladoras. No vas ni a denunciar porque sabes que no va a pasar nada”.

En cambio, comerciantes que llevan menos tiempo en el barrio tienen una mirada más optimista sobre el presente y el futuro de la zona.

Ledo Sierra, de la familia que es dueña desde hace unos meses del histórico Café Sorocabana, dice que de noche cambia el barrio y que hay “mucha gente deambulando”, aunque no ata esto con situaciones concretas de inseguridad. “Que estén tampoco quiere decir que hagan algo”, añade desde el restaurante en la calle 25 de Mayo.

Algo similar observa Ana María Polez. Hace medio año que vende pulseras y collares en Pérez Castellano, una peatonal llena de turistas a esta altura del año. Hace cuatro meses se mudó al barrio para estar cerca.

“Es bastante seguro y hay mucha luz por donde yo voy. Tampoco ando a las 3, 4 de la mañana, pero he ido a las 23 por Pérez Castellano y todo bien”. Dice que antes de mudarse a Ciudad Vieja tenía miedo, pero que se llevó una sorpresa. “Soy sola, debo tener el perfil de que me puedan perseguir o robar... Y la verdad que no me pasó”.

En la mitad

Si se lo compara con otros barrios, Ciudad Vieja está en la mitad respecto a costos.

Allí, el alquiler promedio en diciembre de 2025 fue de $ 21.115, según datos del INE. Fue más caro que en Sayago ($ 20.629), Lezica-Melilla ($ 19.497) y Belvedere ($ 18.814), pero más barato que en La Unión ($ 21.331), Capurro y Bella Vista ($ 22.433), y Centro ($ 22.544).

Bandera y escudo en la sala de conferencia de la Junta Departamental de Montevideo. Foto: Estefanía Leal

Bergara apelará a los votos de la oposición

Revitalizar Ciudad Vieja es una de los cinco prioridades del intendente Mario Bergara por las que pedirá financiamiento extrapresuestal a la Junta Departamental. El seregnista buscará conseguir cuatro votos de la oposición que le permitan llegar a una mayoría especial. Con ella, podrá lograr un mecanismo extrapresupuestal, ya sea un préstamo o un fideicomiso, para poder invertir en recuperar el barrio histórico.

Bergara apostará a “financiar una serie de inversiones concretas que revitalicen y potencien las dimensiones residencial, de espacio público, cultural y patrimonial de la zona”, según la exposición de motivos del Presupuesto 2026-2030, que ya adelantaba los cinco temas por los que se pediría dinero extra.

Además de Ciudad Vieja, las otras áreas son limpieza, saneamiento y arreglo de calles y de veredas.