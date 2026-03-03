La IMM comenzó a retirar los pasacalles con la frase "el gobierno te mintió": la explicación de la comuna

Funcionarios de la Intendencia de Montevideo (IMM) comenzaron este martes a retirar los carteles que tienen la frase "el gobierno te mintió", cuestionando a la administración de Yamandú Orsi.

"De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de cartelería en la vía pública solo está permitida durante el período electoral. Fuera de ese plazo, corresponde su retiro", confirmaron a El País desde la comuna capitalina. El periodista Leonardo Sarro compartió en sus redes sociales un video en el que se observa a funcionarios de la IMM descolgando estos pasacalles.

Funcionarios de la Intendencia de Montevideo ya están retirando los pasacalles con frase “el gobierno te mintió”, argumentando que se está fuera de período electoral. (video abiUY) pic.twitter.com/B3xmqfEOrM — leo sarro press (@leosarro) March 3, 2026

Desde la intendencia aseguraron que "estas actuaciones forman parte de las tareas habituales de fiscalización" y "se desarrollan en función de los recursos disponibles, priorizando aquellos casos que puedan generar riesgos para la seguridad o afectar el uso adecuado del espacio público".

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró este martes en rueda de prensa que el de los pasacalles "es un mensaje violento, atrevido". "De acuerdo a lo que me manifestó el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, ellos no tienen nada que ver. Si es un mensaje anónimo no voy a discutir contra el anonimato", aseguró.

Pereira indicó que "el que tuvo ganas de gastar US$ 15.000 en colocar esa porquería habrá perdido la plata, pero no tiene ningún valor político".

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, tras el discurso del presidente Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal.

Cruces entre legisladores

La aparición de pasacalles con la leyenda "El gobierno te mintió" en diversos barrios de Montevideo generó una fuerte confrontación dialéctica en la red social X entre legisladores del Frente Amplio y el Partido Nacional. La polémica se desató este fin de semana, en la antesala del discurso que el presidente de la República, Yamandú Orsi, brindó este lunes ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de su mandato, marcando un clima de tensión política en el debate público.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian fue una de las primeras en manifestar su rechazo a la cartelería, calificando el hecho como un acto de "cobardía política" debido a la ausencia de firmas en los mensajes.

A través de su cuenta oficial, la legisladora sostuvo que las ideas deben defenderse "dando la cara" y no mediante herramientas que, a su juicio, tienen "claros fines desestabilizadores", asegurando que el sistema democrático uruguayo no merece este tipo de accionar anónimo.

Liliam Kechichian. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

La respuesta del Partido Nacional y las acusaciones de hipocresía

Las declaraciones de Kechichian motivaron la inmediata reacción del senador nacionalista Sebastián da Silva, quien cuestionó los términos utilizados por su par de la oposición. "Una senadora del gobierno trata de desestabilizadores una crítica", aseveró Da Silva, ironizando sobre la postura del oficialismo ante los cuestionamientos callejeros.

A la controversia se sumó la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien tildó la situación de "hipocresía política". Para respaldar su postura, la legisladora compartió imágenes de pasacalles similares que fueron colgados durante el gobierno anterior con críticas directas a la gestión de Luis Lacalle Pou. Con este movimiento, la bancada nacionalista buscó exponer lo que consideran una contradicción en el discurso del Frente Amplio respecto a las formas de protesta y la libre expresión en la vía pública.