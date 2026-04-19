¿Más baños públicos en Montevideo? Crece la necesidad por la gente en la calle (y faltan también para el resto)

A medida que crece la cantidad de personas en situación de calle -el número se triplicó en la última década-, Montevideo se deteriora. Incapaz de lidiar con este problema, la ciudad sufre de problemas de convivencia y, notoriamente, de limpieza. Vivir en la calle no solo implica dormir a la intemperie, sino también hacer sus necesidades allí.

Y es un problema para ambas partes. Para la persona que está en la calle, que no tiene suficientes baños públicos ni la posibilidad de entrar a un comercio y debe acudir a usar una volqueta con ese fin. Y también para el resto de ciudadanos que deben acostumbrarse a la escena de una persona orinando o defecando en el contenedor de su cuadra.

Es por eso que, mientras el Ministerio de Desarrollo Social despliega su estrategia global bajo la frase “La calle no es lugar para vivir”, hay un aspecto bien específico que se debe resolver: dónde hacen sus necesidades las personas que viven en la calle.

“A la gente de calle se le cierran las puertas”, dice Martín Antúnez del colectivo No Todo Está Perdido (Nitep) que nuclea a personas que están, o estuvieron, en situación de calle.

“Antes teníamos para ir al McDonald’s y nos dejaban entrar. O al shopping de Tres Cruces también. Ahora ven que sos una persona en situación de calle y te sacan”, plantea en diálogo con El País.

Para Antúnez, que vivió en la calle durante muchos años, es importante que haya baños públicos. “Pero no solo para la persona que anda en calle, sino para el trabajador, el colectivista, el taxista, todo el mundo. Cualquiera puede sentirse indispuesto y no tiene lugar para ir al baño”, argumenta.

A partir de este problema es que en el período anterior Nitep planteó instalar más baños a la intendencia. El Municipio B (que concentra gran parte de la población en calle) tomó su idea, creó tres baños y les dio la gestión a gente del colectivo, que terminó formando la cooperativa Avanzar. El presidente de Avanzar es justamente Antúnez.

Los baños que gestionan ellos están en la plaza Juan Ramón Gómez en Palermo, en la plazuela General Lorenzo Batlle cerca del Palacio Legislativo y en la plaza Larocca en Ciudad Vieja. Trabajan allí desde las 7:00 hasta las 19:00 y limpian tanto los baños como las propias plazas.

De esta manera, no solo se aumentó la oferta de baños públicos (Antúnez estima que el 40% de quienes los usan viven en la calle), sino que se dio empleo a estas personas.

El plan de la IMM

La intendencia tiene decenas de baños públicos, de distintas características, desde químicos (como los que hay en conciertos multitudinarios), incluidos dentro de edificios (como los del Parque Rodó) o unos verdes automáticos (como también hay en el Parque Rodó). Hay un mapa que muestra sus ubicaciones, que no funciona del todo bien, al que se accede tanto a través de una web de la intendencia, como de su prácticamente obsoleta aplicación de celular.

Durante la campaña departamental, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, se habló sobre instalar más.

Aunque no lo relacionaba al problema de la gente en la calle, como lo hacía su correligionario Salvador Schelotto, el candidato que terminó ganando, Mario Bergara, decía que iba a impulsar una red de baños públicos para llegar a más de 150. “Coordinando su acondicionamiento y mantenimiento, se procurará conformar una red con más de 150 baños públicos en locales de dependencias estatales, departamentales y municipales, UdelaR y Pit-Cnt, entre otros”, decía el documento Montevideo Más Disfrutable que el economista presentó en la campaña.

Por el momento no han habido anuncios al respecto en la intendencia. Ante una consulta de El País, fuentes de la intendencia dijeron que se está trabajando en esto y que se están evaluando alternativas.

Los municipios

La actual alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, valora positivamente la experiencia con Avanzar que empezó su antecesora Silvana Pissano, si bien todavía no hay certezas de que se vaya a extender.

Pero más allá de esta cooperativa, Soria dijo durante su participación en la Junta Departamental cuando presentó su presupuesto que el objetivo es “seguir promoviendo el acceso a los baños públicos”.

Además de la idea de instalar más baños, lo que implica una inversión económica, Soria quiere trabajar en que los baños que están en instituciones públicas “sean realmente públicos”.

Por su parte, el también frenteamplista Damián Salvetto, que está a cargo del Municipio C, dice que “es muy claro” que hay una necesidad de poner más baños. Sin embargo, en diálogo con El País aseguró que lo único previsto actualmente es construir una “batería de baños” en la plaza de la exterminal de Goes, donde pasará de contar con un solo baño a tener seis.