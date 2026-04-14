La fábrica abandonada que la IMM visitó para convertirla en viviendas en Montevideo: dónde se ubica

El Observatorio de Asentamientos de la Intendencia de Montevideo (IMM) organizó una visita a la ex fábrica La Aurora - Martínez Reina, ubicado en Uruguayana y Zufriategui, el pasado 25 de marzo. El lugar será transformado en viviendas, tras años de haber albergado a cientos de familias entre 1978 y 1995. En su primera etapa recibió a la población afro que sufrió el desalojo forzoso de los conventillos Medio Mundo y Ansina.

30 años después de su cierre como Hogar Municipal, y de cara al inicio de la construcción de un conjunto de viviendas por parte del Ministerio de Vivienda, el Observatorio de Asentamientos e integrantes del Consejo Municipal del Municipio C organizaron una última visita al edificio, junto a ex habitantes, para darle una despedida definitiva al hogar que le dio techo a tantas personas.

¿De qué se trata este proyecto?

El Observatorio de Asentamientos está realizando un proceso de recuperación y sistematización de las memorias habitacionales y de las luchas reivindicativas de sectores postergados de Montevideo, visible en la plataforma Memorias Urbanas desde las Periferias.

La ex fábrica La Aurora se encuentra en la intersección de las calles Uruguayana y Zufriategui, a una cuadra de la Estación Yatay. La transformación del predio en vivienda surgió bajo el decreto 656/1978, que permitía a la IMM a desalojar fincas ruinosas y trasladar a los vecinos a centros habitacionales de emergencia en la ciudad.

Este decreto también habilitaba la construcción de nuevas viviendas o la adaptación de edificaciones existentes con el mismo fin. Es así como se crean distintos dispositivos de alojamiento transitorio denominados Hogares Municipales, entre ellos el Hogar Uruguayana (instalado en la ex fábrica, también conocida como Hogar Martínez Reina), el Hogar Garibaldi y el Hogar Arenal Grande; todos ellos fueron respuestas de emergencia ante los procesos de desalojo y relocalización.

Visita a ex fábrica Aurora (Martínez Reina). Foto: Intendencia de Montevideo.

Historia del Hogar Martínez Reina

En el Hogar Martínez Reina vivieron cientos de personas entre 1978 y 1995. Según una investigación realizada por Belisa Martínez en 2010, para 1981 el hogar albergaba a más de 100 familias: con 500 personas distribuidas en 105 piezas. En la dictadura, este primer grupo de habitantes solo podían recibir visitas con previo anuncio a las autoridades, no se podían hacer festejos, contaban con horarios de cierre, y cerraban totalmente sus puertas por las noches.

Luego de este primer realojo transitorio, en la década de 1980 la intendencia siguió acercando diferentes familias provenientes de fincas ruinosas de Montevideo. Algunos paraban en viviendas definitivas, otros se instalaban en Hogares Municipales, como la ex fábrica. Esta dinámica duró más de 15 años, y presenció una degradación progresiva de las condiciones de vida de las familias, de las instalaciones y la infraestructura, además de las dificultades crecientes en la convivencia. En los primeros años de la década de 1990 la Intendencia de Montevideo comenzó el proceso de cierre del Hogar Martínez Reina, que finalizó en 1995.

Con esta última visita se le da cierre a una etapa y a todo lo que el Hogar Martínez Reina representó para tantas personas. Este espacio quedará siempre para el recuerdo de sus habitantes y es un lugar histórico de Montevideo que revela la crudeza de la vida en dictadura y de personas desalojadas, sin un lugar donde parar.

La visita representó una profunda emoción para aquellas familias que vivieron en el Hogar Martínez Reina, donde algunos lo recordaban con nostalgia y otros con tristeza por las condiciones y el ambiente hostil y forzoso en el que se fueron.