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Gratis y con cupos limitados: así son los nuevos tours temáticos por Montevideo para los sábados de abril

La Intendencia de Montevideo ofrece tours gratuitos por el barrio Jardín del Parque Rodó los sábados 11 y 18 de abril. Conocé cómo inscribirte para descubrir este lugar patrimonial y natural.

El País
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10/04/2026, 14:08
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Barrio Jardín del Parque Rodó
Barrio Jardín del Parque Rodó
Foto: Municipio B

La Intendencia de Montevideo (IMM) está realizando todos los meses paseos guiados, sobre una temática específica. En este mes de abril, se realizarán dos visitas guiadas por el barrio Jardín del Parque Rodó los sábados 11 y 18. Cada uno tendrá dos turnos: a las 10:00 y 14:00 horas, con una duración aproximada de 90 minutos (se suspende en caso de lluvia). Hay 60 cupos disponibles.

Esta propuesta cultural es promovida por la división Turismo de la comuna, con el fin de fomentar experiencias de turismo interno, tanto para uruguayos como para visitantes. Cada mes el tour tiene una temática distinta y con esto se busca mostrar los recursos y el valor que hay en Montevideo para visitar, conocer, explorar.

"Mujeres que emprenden", el programa de la IMM otorga hasta $ 200.000 a las mujeres que cumplan estos requisitos

¿Cómo inscribirse al tour temático de la IMM?

Como son tours gratuitos y los cupos son limitados, es necesario agendarse previamente aquí.

Sobre el barrio Jardín del Parque Rodó

El barrio Jardín del parque Rodó es reconocido por su valor patrimonial y paisajístico en Montevideo, declarado bien de interés departamental en 2024. En el recorrido se verán algunas de sus joyas arquitectónicas y la diversidad de especies vegetales que conforman este lugar.

Por más información, comunicarse al teléfono: 1950 9160 de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas o escribir al correo electrónico: visitas@imm.gub.uy.

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