"Mujeres que emprenden", el programa de la IMM otorga hasta $ 200.000 a las mujeres que cumplan estos requisitos
La Intendencia de Montevideo habilitó las inscripciones para el fondo "Mujeres que Emprenden". Conocé las bases y requisitos, los plazos para postularte y cómo acceder al beneficio económico.
La Intendencia de Montevideo (IMM) abrió el lunes 6 de abril las inscripciones para el fondo "Mujeres que Emprenden". Hay tiempo para postularse hasta el 15 de mayo inclusive y se podrá recibir hasta $ 200.000 de apoyo económico por proyecto para impulsar los emprendimientos.
Este fondo de apoyo a mujeres emprendedoras busca promover la autonomía económica de aquellas mujeres que tienen emprendimientos en Montevideo, a través de distintos tipos de apoyo (entre ellos, el económico) que puedan mejorar sus condiciones de desarrollo y así poder potenciarse y expandirse en el mercado.
La edición "Mujeres que emprenden" 2026-2027 se centra en tres líneas de acción, según se detalla la IMM en su sitio web:
- Potenciar el desarrollo de emprendimientos formalizados liderados por mujeres, vinculadas al turismo rural en Montevideo.
- Potenciar el desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres en el medio rural, vinculados a la producción de la agricultura familiar o pequeños productores.
- Potenciar el desarrollo de emprendimientos formalizados liderados por mujeres, vinculados al rubro logístico, de transporte y de distribución de productos gastronómicos y materias primas.
¿Cuáles son los requisitos para postularse a "Mujeres que emprenden"?
- Ser mujer y liderar una unidad productiva en Montevideo.
- Contar con un emprendimiento alineado a alguna de las líneas de acción definidas.
- En el caso de algunas líneas, el emprendimiento deberá estar formalizado. Consultar bases.
- Presentar un proyecto que apunte al crecimiento, fortalecimiento o escalabilidad del emprendimiento.
Beneficios de pertenecer a "Mujeres que emprenden"
El fondo de apoyo a mujeres emprendedoras cuenta con un monto total de $ 1.000.000, a distribuirse en apoyos económicos no reembolsables a los emprendimientos partícipes liderados por mujeres, con un máximo de $ 200.000 por proyecto.
Los emprendimientos que reciban estos beneficios podrán lograr escalabilidad al poder:
- Adquirir capital de giro
- Compra de mercadería
- Compra de maquinaria y/o equipamiento
- Compra y/o alquiler de servicios
- Inversiones edilicias que logren la habilitación o escalabilidad del emprendimiento
¿Cómo postularse al fondo "Mujeres que emprenden"?
Se recibirán consultas hasta cinco días antes del cierre del plazo (15 de mayo), por las siguientes vías:
- Correo electrónico a: fondo.mujeresemprenden@imm.gub.uy
- Presencialmente, por iniciativas con previa agenda:
- Turísticas rurales - División Turismo, Tel: 1950 9172.
- Productivas rurales - División Montevideo Rural, 1950 4361.
- Logística, distribución y transporte de alimentos y materias primas - Gerencia de Economía Local, economia.local@imm.gub.uy / 1950 4368.
La inscripción se realiza a través del siguiente formulario.
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