"Mujeres que emprenden", el programa de la IMM otorga hasta $ 200.000 a las mujeres que cumplan estos requisitos

La Intendencia de Montevideo (IMM) abrió el lunes 6 de abril las inscripciones para el fondo "Mujeres que Emprenden". Hay tiempo para postularse hasta el 15 de mayo inclusive y se podrá recibir hasta $ 200.000 de apoyo económico por proyecto para impulsar los emprendimientos.

Este fondo de apoyo a mujeres emprendedoras busca promover la autonomía económica de aquellas mujeres que tienen emprendimientos en Montevideo, a través de distintos tipos de apoyo (entre ellos, el económico) que puedan mejorar sus condiciones de desarrollo y así poder potenciarse y expandirse en el mercado.

La edición "Mujeres que emprenden" 2026-2027 se centra en tres líneas de acción, según se detalla la IMM en su sitio web:



Potenciar el desarrollo de emprendimientos formalizados liderados por mujeres, vinculadas al turismo rural en Montevideo. Potenciar el desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres en el medio rural, vinculados a la producción de la agricultura familiar o pequeños productores. Potenciar el desarrollo de emprendimientos formalizados liderados por mujeres, vinculados al rubro logístico, de transporte y de distribución de productos gastronómicos y materias primas.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a "Mujeres que emprenden"?

Ser mujer y liderar una unidad productiva en Montevideo.

Contar con un emprendimiento alineado a alguna de las líneas de acción definidas.

En el caso de algunas líneas, el emprendimiento deberá estar formalizado. Consultar bases.

Presentar un proyecto que apunte al crecimiento, fortalecimiento o escalabilidad del emprendimiento.

Feria de mujeres emprendedoras Foto: Intendencia de Montevideo

Beneficios de pertenecer a "Mujeres que emprenden"

El fondo de apoyo a mujeres emprendedoras cuenta con un monto total de $ 1.000.000, a distribuirse en apoyos económicos no reembolsables a los emprendimientos partícipes liderados por mujeres, con un máximo de $ 200.000 por proyecto.

Los emprendimientos que reciban estos beneficios podrán lograr escalabilidad al poder:



Adquirir capital de giro

Compra de mercadería

Compra de maquinaria y/o equipamiento

Compra y/o alquiler de servicios

Inversiones edilicias que logren la habilitación o escalabilidad del emprendimiento

¿Cómo postularse al fondo "Mujeres que emprenden"?

Se recibirán consultas hasta cinco días antes del cierre del plazo (15 de mayo), por las siguientes vías:



Correo electrónico a: fondo.mujeresemprenden@imm.gub.uy Presencialmente, por iniciativas con previa agenda:

La inscripción se realiza a través del siguiente formulario.