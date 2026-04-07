Cuatro autores presentan sus nuevos trabajos en una librería y aprovechan para charlar con sus lectores

La librería Da Vinci, que además es un proyecto editorial dirigido por la exeditora general de Planeta, Claudia Garín, anuncia su ciclo Charlas de bolsillo de encuentros con escritores.

La entrada es gratuita y son en la propia tienda de libros en Avenida del Libertador 2075 casi al llegar al Palacio Legislativo. Todas las actividades son a las 17.30.

El encuentro inaugural de abril será este sábado 11 con Elaine Mendina con el lanzamiento de su novela A través de la cortina en la que crea “una especie de ‘Macondo oriental’ donde la inspiración surge de la realidad y, según la autora es muy superior la ficción”, dice la contratapa. Mendina tiene varios libros editados.

El sábado 18, estará Rafael Courtoisie con su novela Caras extrañas, inspirada en el suceso real de la toma de Pando por parte de los Tupamaros en 1969.

El 25 de abril, le toca a Milton Santana quien presentará su último libro de investigación, De la cumparsita a Julio Sosa: 109 años de construcción identitaria del Tango Uruguayo.

Finalmente el ciclo de abril de Charlas de bolsillo en Da Vinci se cierra con Pablo Vierci, el autor de La sociedad de la nieve, quien presentará El niño que heredó el silencio.

