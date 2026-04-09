Comité de Ética del BROU investiga denuncia por persona que ingresó por cupo trans a la institución financiera

Tras recibir una denuncia anónima, el Comité de Ética del Banco República (BROU) investiga el caso de una persona que ingresó a trabajar a la institución hace un mes, luego de concursar en un llamado por la Ley 19.684.

La particularidad radica en que la persona que se presentó para el cupo trans cambió su género en su partida de nacimiento, pero no su nombre ni su apariencia, que sigue siendo masculina en redes sociales, según la denuncia a la que accedió El País.

Desde la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) se señaló que se estaba al tanto de manera informal de la situación y que, en principio, entienden que no hubo “un desvío” y que la documentación presentada fue la pertinente. También se hizo hincapié en que el sindicato reivindica las leyes afirmativas, como es la del cupo para personas trans.

Mientras tanto, en los colectivos de personas trans el caso viene siendo trabajado desde hace un tiempo y, dada la sensibilidad y delicadeza del tema, por el momento optan por no realizar declaraciones públicas. No obstante, supo El País, la situación ha generado incomodidad entre militantes de los derechos de las minorías. En un colectivo puntual, indicaron que también había molestia.

Ante la consulta de El País, desde el BROU respondieron que “el banco cumplió con todos los procedimientos y las personas con los requisitos (legales)”. “Se recibió una denuncia y se canalizó al Comité de Ética del banco, como es habitual”, agregaron.

En un extracto de la denuncia que llegó a El País se acusa que esta persona "hizo un uso abusivo e inmoral de una ley defectuosa para abrirse camino en el empleo público en detrimento de personas que verdaderamente lidian y han lidiado con una verdadera disforia de género".

La persona sobre la que recae la denuncia, que prefiere mantenerse en anonimato, indicó a El País: “¿Quién tiene la capacidad de decir cómo me identifico? No sé en qué se basa la denuncia porque hice mi cambio de género hace muchos años, en 2022. He decidido vivirlo a mí manera y de mi forma. Me parece de una violencia bastante particular que, una vez que uno se anima y genera una socialización de determinadas vivencias, lo denuncien así”.

Además, declaró que no hizo el cambio de género de manera legal para poder aplicar al BROU.

Ante la denuncia de cómo se muestra en redes sociales, señaló: “Me parece que es demasiado heteropatriarcal que tenga que utilizar determinadas formas que se vinculan con un rol femenino para ser considerado de otro género. Estamos hablando de que, si no me comporto de determinada manera, entonces, no soy. Está completamente en contraposición con lo que se busca. La vivencia, la sensación y la forma de expresarlo es individual y particular”.

La Ley 19.684, aprobada en 2018, estableció que el 1% de los puestos de trabajo a ser cubiertos cada año en diversas reparticiones del Estado deben destinarse a personas trans que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a esos cargos. En el artículo 6, se dio el derecho a que toda persona pueda “solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo, o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género”.

El llamado del BROU para cubrir cargos administrativos con cupos de personas trans no se llenó, por lo que quedaron lugares libres.