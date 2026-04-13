Investigan muerte de joven que cayó del mirador de la IMM: hipótesis principal se basa en un suicidio
El hecho ocurrió sobre las 10:40 de la mañana de este lunes. La muerte del joven de 24 años es analizada bajo la hipótesis de un suicidio por parte de la Policía, que ya está trabajando con Fiscalía.
Una hombre de 24 años de edad murió sobre las 10:40 de la mañana de este lunes luego de que se cayera al vacío desde el mirador del edificio de la Intendencia de Montevideo, según confirmó El País con fuentes de la comuna capitalina y la Jefatura de Policía de Montevideo.
"El hecho se registró recientemente y es analizado bajo la hipótesis de autoeliminación", destacó la Jefatura de Policía de Montevideo. En el lugar actuó personal policial junto a equipos técnicos, que realizaron pericias a la vez que revisaron las cámaras del lugar.
Además, ya se informó a la Fiscalía sobre el hecho y dispuso las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.
Por otro lado, desde la Intendencia de Montevideo señalaron a El País, que, por el momento, no realizarán declaraciones sobre el asunto y que están siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) en casos de suicidio.
Línea Vida Prevención del Suicidio 0800 0767 - *0767
Línea de apoyo emocional 0800 1920
Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.
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