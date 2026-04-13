Investigan muerte de joven que cayó del mirador de la IMM: hipótesis principal se basa en un suicidio

Una hombre de 24 años de edad murió sobre las 10:40 de la mañana de este lunes luego de que se cayera al vacío desde el mirador del edificio de la Intendencia de Montevideo, según confirmó El País con fuentes de la comuna capitalina y la Jefatura de Policía de Montevideo.

"El hecho se registró recientemente y es analizado bajo la hipótesis de autoeliminación", destacó la Jefatura de Policía de Montevideo. En el lugar actuó personal policial junto a equipos técnicos, que realizaron pericias a la vez que revisaron las cámaras del lugar.

Además, ya se informó a la Fiscalía sobre el hecho y dispuso las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por otro lado, desde la Intendencia de Montevideo señalaron a El País, que, por el momento, no realizarán declaraciones sobre el asunto y que están siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) en casos de suicidio.