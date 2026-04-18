Lo que el suelo del Cabildo guardó por 200 años: la vida de los montevideanos antes de la independencia

Mientras se realizaba en 2024 la instalación de un ascensor en el Museo Cabildo de Montevideo, la directora del departamento de cultura, María Inés Obaldía, informó sobre los hallazgos encontrados durante las excavaciones que revoluciona la historia colonial en el Río de la Plata. Se trata de un descubrimiento que revela la vida de los primeros pobladores de Uruguay, y el "agua milagrosa" de la que tantos historiadores hacen alusión.

Para mejorar la accesibilidad del Museo Cabildo de Montevideo, se estaba haciendo obra para colocar un ascensor y fue así como los trabajadores se encontraron con estructuras arqueológicas coloniales bajo tierra. Entre estos elementos, se hallaron "un montón de estructuras de distintas épocas y también objetos de época colonial y de la primera etapa de la independencia" de Uruguay, según explicó la arqueóloga y responsable de esta investigación, Nicol De León.

Piezas arqueológicas: de botellas de vidrio a proyectiles de guerra

Los objetos encontrados bajo tierra pertenecían, en buena parte, a la vida cotidiana de la población. Entre estos elementos se encontraban:



Botellas de vidrio de diferentes épocas.

Balas y proyectiles: provenientes de conflictos pasados.

Pipas para fumar usadas.

Restos óseos: revelan información sobre la alimentación de los pobladores.

Estructuras arquitectónicas de distintos períodos históricos.

Excavación arqueológica en patio del Cabildo de Montevideo. Foto: Cabildo Montevideo / Nicol De León

Según De León, son objetos que delatan la forma de vida en Montevideo desde la época colonial hasta los 1800. Se pueden hacer varias deducciones en base a estos hallazgos en términos de: higiene, abastecimiento de agua, alimentación y clases sociales, como se está investigando a partir de este descubrimiento.

¿Por qué se hablaba de "agua milagrosas"?

Ana Ribeiro, historiadora y directora de la cátedra Magallanes de la Universidad Católica del Uruguay, explicó que “el agua fue siempre un problema para Montevideo” debido a que era una ciudad amurallada. "En cualquier situación de guerra o sitio, la ciudad quedaba completamente aislada y dependía únicamente de sus fuentes internas de agua", agregó.

Como el agua escaseaba, cada fuente de este recurso era clave para la supervivencia de la población montevideana. Los arqueólogos creen que la estructura hallada podría ser una antigua fuente de agua colonial, si bien continúan con los trabajos de excavación.

Excavación arqueológica en patio del Cabildo de Montevideo. Foto: Cabildo Montevideo / Nicol De León

Ribeiro también mencionó que no todas las aguas eran iguales. “Las aguas del oeste tenían prestigio de ser las mejores”, incluso con leyendas construidas sobre ciertas fuentes. Entre ellas, una de las más famosas era la fuente descubierta por Luis Mascareñas. Él fue uno de los primeros pobladores de Montevideo, y se comentaba que esta fuente tenía propiedades especiales para la salud. Los arqueólogos están estudiando si este hallazgo en el Cabildo podría tratarse de la fuente de Mascareñas.

Patrimonio vs. modernidad: el futuro del ascensor en el museo

Este descubrimiento representa un dilema para las autoridades del museo. María Inés Obaldía, directora de cultura de la Intendencia de Montevideo (IMM), explicó que el ascensor es necesario para la accesibilidad del museo. Sin embargo, la obra cesó al encontrarse con estos tesoros arqueológicos, abriendo el debate sobre la comodidad de la modernidad actual, por encima de los descubrimientos históricos. La Comisión Nacional de Patrimonio tomará la decisión final de continuar (o no) con la instalación del ascensor.