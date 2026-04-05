Buscar utopías perdidas en América Latina exige coraje y una buena provisión de repelente de mosquitos

Sí hay tal lugar, de Federico Guzmán Rubio

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Porque es una de esas maravillas que los amantes de los libros de viajes esperan con ansiedad, y que con justicia cada tanto aparecen. Subtitulado “Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas”, relata en modo crónica lo que queda de siete utopías latinoamericanas bien reales —a diferencia de la imaginaria de Tomás Moro. El autor va y registra sus ruinas, su arqueología, su reconversión, abordando también los aspectos literarios y míticos. Recorre entonces Fordlandia en el Amazonas (1928), la anarquista de Colonia Cecilia (1890), Nueva Germania en Paraguay (1886), la utopía cristiana de Pátzcuaro (1539), la republicana de Argirópolis en la isla Martín García (1850), la revolucionaria de Solentiname (1965), o la neoliberal de Santa Fe (1982). (Taurus)