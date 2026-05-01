Robos a monumentos: Policía dice que son "hechos aislados" pero apunta a la presencia de un "mercado negro" detrás

No es nuevo que una escultura amanezca con un brazo amputado o que desaparezca la placa de un monumento. Pero algunos casos, como el vandalismo de las estatuas de Albert Einstein y Carlos Vaz Ferreira el año pasado, o el robo de prácticamente toda la obra que representa a un peón rural en el Prado días atrás, seguido por la desaparición del busto de Pierre de Coubertin en Parque Batlle, despiertan una alarma creciente.

El vandalismo en espacios públicos es un "problema importante" para la Intendencia de Montevideo (IMM), que tiene previsto poner cámaras de seguridad para prevenir estas situaciones. Por el lado de la Policía, en tanto, entienden que se trata de "hechos aislados"; no obstante, apuntan a la complejidad del "mercado negro" detrás de sucesos como estos.

Pablo Lotito, que encabeza la Jefatura de Montevideo, dice que los robos a esculturas no son "una modalidad frecuente" dentro de los hurtos registrados en la capital y que no hay organizaciones que dediquen a eso.

De todas formas, el área de Investigaciones de la jefatura trabajó en los robos del Prado y Parque Batlle. En el primer caso se encontraron a los responsables gracias a cámaras de videovigilancia, y dos hombres fueron condenados a doce meses de prisión, pero que se cumplirán en régimen de libertad a prueba.

Pese a haber encontrado a los responsables, lo que es muy difícil es recuperar lo robado. Los delincuentes dijeron que llevaron la escultura a un sitio en La Teja donde la vendieron por $ 30.000. Lotito entiende que lo más probable es que haya sido reducida: pues así, explica, es más fácil de vender.

Robaron el busto del barón Pierre de Coubertin, un homenaje a quien es considerado el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El jefe de la policía montevideana apunta a un problema de fondo que motiva este tipo de delitos. "El objeto de hurtos son los metales porque hay un mercado negro".

Dice que la Policía hace controles en lugares donde se compran este tipo de materiales, pero insiste en que también hay comercios ilegales, lo que vuelve todo mucho más complejo.

¿Se van a restaurar?

Mientras tanto, todavía no se han repuesto los monumentos dañados. Desde la IMM, consultados por El País, contestan que se está trabajando en la restauración de las obras afectadas, pero no dieron más detalles.

"Por ahora el Peón de Estancia no apareció", dice el alcalde del Municipio C, Damián Salvetto. "En cuanto a la restauración es algo que solicitamos a Espacios Públicos (de la intendencia)", añade el frenteamplista.

La zona del Prado, que está dentro del municipio de Salvetto, ha sido una de las más afectadas por este tipo de delitos. Al robo del Peón de la Estancia se le suman los brazos que se quitaron en la estatua de la fuente que está frente al Hotel del Prado y a la desaparición de piezas en La Diligencia, la obra del escultor José Belloni.

"Hay que avanzar en leyes que exijan la trazabilidad en todas las etapas de la cadena de comercialización. Incluso de la exportación", opina el alcalde.

Escultura denominada "El Peón de Estancia", que fue robada en la noche del 22 de abril. Foto: Leonardo Mainé/El País

Los planes de la IMM

Pero más allá de los casos puntuales, ¿qué tiene planeado la IMM? Anualmente la comuna recibe alrededor de mil denuncias por vandalismo en sus espacios públicos; por lo tanto, buscar soluciones de fondo parece un camino inevitable.

“Es un problema importante que estamos tratando de atender”, había dicho el director de Espacios Públicos de la IMM, Marcelo Roux, cuando presentó su Presupuesto ante la Junta Departamental.

Para lidiar con este problema, dijo que estaba prevista la compra de cámaras de videovigilancia. Estas se colocarán en los lugares “más proclives al vandalismo”, sobre todo donde hay “esculturas y monumentos”, explicó en aquella instancia del 25 de febrero.

El prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Diego Olivera, presentando el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 en la Junta Departamental Cuenta de X de Diego Olivera

Sobre estas cámaras ya había hablado a principios de febrero el prosecretario Diego Olivera. En ocasión de presentar el presupuesto de la Prosecretaría (que tiene tareas similares a la del Ministerio del Interior a nivel nacional), dijo que se invertirían US$ 200 mil para la adquisición de unas mil cámaras.

Explicó que la intención es “monitorear” los espacios públicos para que el vandalismo “no quede impune”. Y dijo que no se trataba solo del cuidado del patrimonio y el bienestar de los ciudadanos, sino también del “mensaje que queda implícito si no hay consecuencias contra quienes cometen los actos vandálicos”.

En cuanto al sitio donde se instalarán, Olivera dijo que es “fundamental” mejorar la vigilancia en todas las plazas del Centro y aludió específicamente a las que están sobre la Avenida 18 de Julio. En este sentido, recordó el robo del brazo de la escultura de Albert Einstein con Carlos Vaz Ferreira en la Plaza de los Bomberos, ocurrido a mitad del año pasado.

Albert Einstein. En 2025 robaron el brazo de su escultura, ubicada en la Plaza de los Bomberos junto a otra de Carlos Vaz Ferreira. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

También anunció que se instalarán cámaras en el Parque Batlle y el Parque Rodó, “ya que son dos áreas prioritarias por la densidad de infraestructura y demás”.

“No descartamos agregar otras áreas, y seguramente lo hagamos, pero esas son las que, en principio, vamos a priorizar”, continuó Olivera.

El jerarca dijo que las cámaras serán gestionadas por Convivencia Departamental y que si bien el Ministerio del Interior “podría tener competencia en los temas de vandalismo” está demasiado ocupado para darle el “énfasis” que busca la IMM.

Escultura de bronce de un cóndor en Parque Rodó. Le robaron la cabeza y una de las alas. Foto: Natalia Rovira/El País

Cuidaparques

En cuanto al cuidado de espacios públicos, la administración de la comuna avanzó además en la creación de una nueva figura: los cuidaparques.

La gestión anterior había tenido a los llamados operadores de convivencia, pero los cuidaparques tienen tareas más específicas.

Desde el pasado diciembre, hay 30 espacios con cuidaparques y/o cuidabaños gracias a cooperativas contratadas por la IMM. La idea es extender su presencia un 5% y llegar a otras zonas.

“Una es Villa Biarritz, a pedido de la alcaldesa y de los vecinos de la zona, y otra la Plaza Lafone. También queremos tener un sistema un poquito más controlado en el área central, en Plaza Matriz y Avenida 18 de Julio”, dijo en la citada instancia el director de Espacios Públicos, Roux.

Subrayó que los cuidaparques no tienen “roles represivos”, sino que detectan y desestimulan “determinadas acciones delictivas o que estén fuera de la norma”, y realizan algunas tareas de limpieza.

