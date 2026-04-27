Robaron otro monumento: se llevaron el busto de Pierre de Coubertin en Parque Batlle

Montevideo registró un nuevo robo de una escultura ubicada en espacios públicos. En este caso, los ladrones se llevaron el busto del barón Pierre de Coubertin, un homenaje a quien es considerado el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos.

La escultura estaba ubicada en el cruce de Américo Ricaldoni y Cataluña, en las inmediaciones del Estadio Centenario, en el Parque Batlle. El busto fue inaugurado en 2002, sobre una base de mármol que a su vez está sobre un piso con el logo de las Olimpíadas.

La denuncia del robo se radicó este lunes. El denunciante, según la Jefatura de Policía de Montevideo, está "vinculado al área de infraestructura deportiva de la Intendencia de Montevideo y al comité Pierre de Coubertin", y aseguró que él había visto el busto en condiciones normales el sábado de mañana. Así las cosas, si bien no está claro cuándo fue el hurto, el lapso posible es el de las últimas 48 horas.

"La Fiscalía Penal de Flagrancia de 4.º Turno fue enterada del hecho y la investigación permanece en curso a cargo del Área de Investigaciones de la Zona II", informó la Jefatura.

Robaron el busto del barón Pierre de Coubertin, un homenaje a quien es considerado el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Segundo robo de una escultura en pocos días

El pasado viernes también se registró un robo de similares características en Montevideo. Tres ladrones participaron del robo de una estatua en el Prado, precisamente en la esquina de Lucas Obes y Buschental, a metros del predio de la Rural. Se trata de una escultura de Federico Escalada denominada "El Peón de Estancia".

Escultura denominada "El Peón de Estancia", que fue robada en la noche del 22 de abril. Foto: Leonardo Mainé/El País

A esta estatua, también conocida como Monumento al Peón Rural, solo le quedaron los pies sobre la base de hormigón. El resto del cuerpo ya no está. De hecho, en la base de hormigón todavía cuelga un cartel colocado por la Intendencia de Montevideo (IMM) que indica que la escultura estaba en restauración, y allí puede verse cómo era: el gaucho tenía boleadoras y sombrero.

Por este caso, dos personas fueron condenadas en los últimos días, aunque todavía falta encontrar a otros responsables para cerrar el caso. Como las cámaras de videovigilancia captaron que los ladrones se llevaron la estatua de bronce en una camioneta, fue posible identificar al dueño del vehículo e ir hasta su casa. Él admitió haber participado en el robo, pero afirmó que lo hizo acompañado de otras dos personas. Además, dijo que trasladaron la estructura de bronce a Alaska y Carlos Tellier, en el barrio Tres Ombúes, donde un hombre se las compró por $30.000.

Robaron el busto del barón Pierre de Coubertin, un homenaje a quien es considerado el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El dueño de la camioneta, un hombre de 47 años con antecedentes penales, así como otro hombre 36 años con antecedentes fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito de hurto agravado a la pena de un año de prisión bajo régimen de libertad a prueba. Faltaría encontrar a las otras dos personas que participaron del círculo delictivo.

Escultura denominada "El Peón de Estancia", que fue robada en la noche del 22 de abril. Foto: Leonardo Mainé

En marzo El País informó que la IMM recibe mil denuncias por año de vandalismo en espacios públicos, lo que equivale a tres por día, aproximadamente. En ese momento, el director de Espacios Públicos, Marcelo Roux, anunció que la comuna tiene previsto adquirir cámaras de videovigilancia y colocarlas en los lugares "más proclives al vandalismo", sobre todo en donde hay esculturas.

Entre los casos más recientes figuran los siguientes: en noviembre de 2025 delincuentes robaron las rejas que rodeaban el monumento a Joaquín Suárez en la plaza ubicada en Joaquín Suárez y Agraciada. Días antes, ladrones robaron la cabeza y una de las alas del Cóndor del Parque Rodó, obra del artista uruguayo Luis Cantú y un emblema del lago Cachón.

Escultura de bronce de un cóndor en Parque Rodó. Le robaron la cabeza y una de las alas. Foto: Natalia Rovira/El País

En julio de ese mismo año también hubo un robo de un brazo a la escultura de Albert Einstein en la Plaza de los Treinta y Tres. Estas esculturas, al igual que la del Prado, son de bronce.