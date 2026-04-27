Un vehículo cayó a las aguas del Puerto del Buceo: se presume una víctima en su interior

Sobre el mediodía de este lunes, un automóvil que ingresaba al Puerto del Buceo siguió de largo al acelerar y cayó al agua. Personal de Prefectura trabaja en la zona para extraer el vehículo del fondo, en un área que alcanza entre tres y cuatro metros de profundidad.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, informó a Teledía (Canal 4) que buzos de la Armada se encuentran trabajando en la localización del automóvil, el cual se habría precipitado al agua "a muy alta velocidad". Camejo adelantó además en rueda de prensa que se presume la existencia de una víctima dentro del vehículo.

"Cayó a las aguas y todavía no se ha logrado identificar ni localizar el auto con precisión. Se pudo enganchar en un momento, pero debido a las fuertes corrientes subacuáticas, se volvió a soltar", indicó el vocero.Por otro lado, se confirmó que no hubo otras personas lesionadas en el lugar a raíz del incidente.

Buzo trabajando en el Puerto del Buceo. Foto: Leonardo Mainé / El País.

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