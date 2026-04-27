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El País Información Sociedad

Orca varada en Punta del Este recibirá eutanasia por grave neumonía; será trasladada para una necropsia

La doctora veterinaria Natasha Eliopulos explicó que la situación del animal hace imposible su rescate. La Facultad de Veterinaria estudiará las causas que llevaron al animal a la orilla.

El País
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27/04/2026, 09:39
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Prefectura de Maldonado intenta rescatar a cría de orca
Prefectura de Maldonado intenta rescatar a cría de orca
Foto: Ricardo Figueredo

Una cría de orca, de aproximadamente dos metros de longitud, fue divisada por transeúntes y personal de la Prefectura del Puerto de Maldonado en las inmediaciones de la Parada 1 de la Playa Mansa, en Punta del Este, este domingo por la tarde. Sobre el mediodía, la doctora veterinaria y docente Natasha Eliopulos, al frente del operativo, confirmó a El País que el animal padece una grave neumonía y por lo tanto recibirá eutanasia.

"Me duele en el corazón. Vine desde Montevideo con la idea de empujarla y meterla adentro del agua", lamentó Eliopulos. Consultada sobre si la salida del animal a la costa pudo deberse a la prospección sísmica, la experta dijo que "no se sabe". De momento, lo que se ha hecho es hablar con la Unidad de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria, encargada de hacer necropsia en esta clase de cetáceos, para determinar qué llevó a este animal a alejarse de su familia.

Eliopulos detalló que este cetáceo —un macho joven de unos dos metros de longitud— tiene comprometida la aleta caudal, "el motor" para que pueda volver al mar. "La idea es que no siga aspirando agua, con lo doloroso que es. Queremos hacerle una muerte digna", explicó.

Cría de orca en la Parada 1 de la Mansa, en Punta del Este
Cría de orca en la Parada 1 de la Mansa, en Punta del Este
Foto: Ricardo Figueredo

El comunicado del Ministerio de Ambiente

El Grupo de Trabajo en Varamientos (GTV) activó los mecanismos correspondientes para garantizar el bienestar del animal. Se dio aviso urgente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a los especialistas de la Red Nacional de Asistencia al Cetáceo, quienes se desplazaron hasta el lugar para liderar las tareas de asistencia.

Sobre el mediodía de este lunes, el Ministerio de Ambiente emitió un comunicado confirmando que finalmente el animal recibirá la eutanasia. "Los especialistas de la Facultad de Veterinaria, actuando bajo criterios médicos, éticos, y con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, han resuelto proceder a la eutanasia, priorizando el bienestar del animal. El GTV desea resaltar que se tomaron todas las medidas para garantizar la seguridad del equipo que se encontraba en el lugar", detalla el comunicado.

"El animal será trasladado a Facultad de Veterinaria, donde se realizará la necropsia, para conocer las potenciales causas de su varamiento. Solicitamos a la población no acercarse al área para facilitar la actuación de los equipos especializados", cierra el comunicado.

Personal de Prefectura de Maldonado intentando devolver a cría de orca al mar
Personal de Prefectura de Maldonado intentando devolver a cría de orca al mar
Foto: Ricardo Figueredo
Orca varada en la Parada 1 de la playa Mansa en Punta del Este
Orca varada en la Parada 1 de la playa Mansa en Punta del Este
Foto: Ricardo Figueredo
Prefectura de Maldonado intenta rescatar a cría de orca
Prefectura de Maldonado intenta rescatar a cría de orca
Foto: Ricardo Figueredo

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