Cómo entender el lenguaje de perros y gatos: señales clave para mejorar la convivencia diaria

Perros y gatos no hablan con palabras, pero sí desarrollan formas claras de expresar lo que necesitan y sienten. Y, con el tiempo, los humanos aprenden a descifrar qué hay detrás de un ladrido o un maullido.

Más allá de los sonidos

Durante años se creyó que las vocalizaciones de las mascotas respondían únicamente a necesidades puntuales y que entenderlas era una cuestión de costumbre o intuición. Sin embargo, hoy se sabe que su comunicación es mucho más compleja. No se limita a sonidos: incluye la postura corporal, la mirada, la posición de las orejas, la cercanía e incluso la tensión del cuerpo.

Especialistas en comportamiento animal coinciden en que este “idioma” se fue afinando con la convivencia. En el caso de los perros, el proceso de domesticación fue clave: el ser humano fue seleccionando a aquellos que mejor interpretaban señales y órdenes. Por eso hoy pueden anticiparse a situaciones cotidianas —como salir a pasear— incluso antes de que se les diga algo. No leen palabras: leen el contexto.

Los gatos, en cambio, atravesaron una domesticación más distante y conservan un perfil más independiente. Aun así, logran interpretar a las personas con facilidad, aunque priorizan su propia lógica felina. Incluso se considera que el maullido de los gatos adultos, tal como lo conocemos, es una adaptación para comunicarse con humanos más que con otros gatos.

Un vínculo que se aprende

La convivencia hizo que ambas partes —humanos y animales— aprendan a entenderse sin compartir el mismo idioma. Los perros, por ejemplo, prestan atención a gestos, tono de voz y movimientos corporales para responder. A la vez, desarrollaron señales visibles para hacerse entender.

El lenguaje de los gatos, por su parte, es más sutil y puede resultar más difícil de captar. Sin embargo, es especialmente rico: combinan señales faciales, corporales y vocales con mucha precisión para saludar, advertir, pedir contacto o marcar distancia. Un leve movimiento de orejas o bigotes puede ser toda una advertencia.

Foto: Pexels.

El idioma del afecto

En términos generales, los perros suelen ser más expresivos. Buscan cercanía, contacto físico, se muestran relajados, con la cola suelta y una actitud abierta al juego. Sus sonidos suelen ser suaves y reflejan bienestar.

Los gatos, aunque más reservados, también tienen formas claras de demostrar afecto. Dar cabezazos, rozarse, ronronear, parpadear lentamente o acicalarse cerca de su tutor son señales de confianza. En ese gesto, además, están compartiendo su olor, una forma de integrar al otro en su entorno.

El idioma del miedo

Entender el miedo es clave, porque suele ser la antesala de reacciones defensivas. Sin embargo, es uno de los aspectos que más se pasan por alto y que más conflictos genera.

En los perros, el miedo se manifiesta con el cuerpo tenso, la cola baja, las orejas hacia atrás, jadeo sin esfuerzo físico, evitación del contacto visual o intentos de esconderse. Son señales claras de incomodidad y necesidad de distancia.

En los gatos, puede verse en pupilas dilatadas, cuerpo encogido o rígido, orejas hacia atrás, cola pegada al cuerpo y tensión en los bigotes. A veces no hay maullidos; otras, son prolongados y graves.

Mujer con un perro Freepik

Cuando aparece la agresividad

Es importante desterrar una idea bastante extendida: los animales no son agresivos “porque sí”. La agresividad no define su carácter, sino que aparece como respuesta ante un estímulo que los supera o cuando no se respetaron señales previas.

En los perros, suele expresarse con gruñidos, ladridos intensos o mostrando los dientes. En los gatos, con bufidos, manotazos o vocalizaciones más agudas. Son formas de marcar un límite que ya fue traspasado.

Errores frecuentes

Uno de los malentendidos más comunes es interpretar el movimiento de la cola como sinónimo de felicidad. En realidad, también puede indicar tensión o excitación.

Otro error es pensar que la agresividad surge sin motivo, cuando en general responde a señales ignoradas. También suele malinterpretarse la necesidad de distancia en los gatos: no implica falta de afecto, sino una forma de regular estímulos.

Por último, el castigo aparece como una respuesta equivocada frente a estos conflictos. Los métodos basados en miedo o intimidación no solo no resuelven el problema, sino que pueden intensificar la ansiedad, el estrés o la agresividad, además de deteriorar el vínculo.

Comprender el lenguaje de perros y gatos no es un detalle menor: es la base para una convivencia más armónica, respetuosa y, sobre todo, más consciente.

En base a El Tiempo/GDA