Hablarle como a un bebé a tu gato: qué dice la ciencia sobre este hábito y por qué funciona

Aunque los perros siguen liderando como mascotas a nivel global, los gatos ocupan un lugar cada vez más fuerte en los hogares. En ese vínculo cotidiano, la forma en que las personas se comunican con ellos empieza a ganar protagonismo, y no es un detalle menor: el tono de voz puede influir directamente en cómo reaccionan.

Según explica el veterinario y divulgador en redes conocido como Juanjo (@juanjovetmascotas), hablarles con un tono similar al que se usa con los bebés —más agudo y expresivo— sería la manera más efectiva de captar su atención. De acuerdo con el especialista, este tipo de entonación facilita que el animal procese mejor la información, incluso si para los humanos puede sonar exagerada.

Lo que muestra la evidencia científica

La explicación no se queda solo en la observación cotidiana. Un estudio publicado en la revista Animal Cognition en 2022 analizó cómo los gatos responden a distintas formas de comunicación humana.

La investigación, realizada por Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier y Gérard Leboucher, demostró que los gatos pueden diferenciar claramente cuando una persona les habla a ellos y cuando mantiene una conversación con otro humano. En particular, reaccionan más cuando perciben una voz dirigida específicamente hacia ellos.

El rasgo distintivo es el tono: una voz más aguda, suave y cargada de emoción —similar a la que se usa con los bebés— genera una mayor respuesta en términos de atención y comportamiento.

Cómo reaccionan los gatos

El experimento incluyó a 16 gatos domésticos, expuestos a grabaciones de sus dueños y de personas desconocidas, utilizando distintos tonos de voz. Diez de ellos mostraron una reacción más activa cuando escuchaban a sus propietarios hablarles de manera directa y con entonación afectiva.

En esos casos, los animales aumentaban conductas como el movimiento o la atención. En cambio, cuando la misma voz era neutra o provenía de un desconocido, la respuesta era mucho menor o prácticamente inexistente.

Gato al sol. Foto: Freepik.

Un vínculo que se construye

Aunque los propios autores advierten que se trata de una muestra reducida, los resultados aportan evidencia sobre la capacidad de los gatos para reconocer la voz de sus dueños y responder de forma selectiva.

Más allá del dato puntual, el hallazgo refuerza una idea clave: la comunicación no verbal —y en particular el tono emocional— juega un papel importante en la construcción del vínculo entre humanos y felinos. Hablarles, entonces, no es solo una costumbre simpática, sino una forma concreta de fortalecer esa relación.

En base a El Tiempo/GDA