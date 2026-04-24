¿Es posible tener un perro tranquilo en casa? Las razas que mejor se adaptan a un ritmo de vida pausado

Elegir un perro no es solo una cuestión de gusto, sino también de compatibilidad. El nivel de actividad del animal, su temperamento y las rutinas del hogar son factores que influyen directamente en la convivencia. En ese marco, especialistas en comportamiento canino señalan que algunas razas presentan una tendencia más marcada hacia la calma, lo que puede facilitar la adaptación a estilos de vida tranquilos o a espacios reducidos.

Aunque suele asociarse la energía con el tamaño, la evidencia práctica muestra que no siempre es así. Existen perros grandes con un carácter sereno y pequeños que requieren altos niveles de actividad. Por eso, más que el porte, lo determinante es el perfil conductual de cada raza.

Entre los ejemplares de mayor tamaño, el Gran Danés suele destacarse por su temperamento dócil. A pesar de su apariencia imponente, tiende a ser un perro de hábitos relajados, que combina bien los paseos moderados con largos períodos de descanso.

Perro en el parque. Foto: PeakPx.

En una línea similar aparece el Basset Hound, conocido por su ritmo pausado y su preferencia por recorridos tranquilos, más exploratorios que exigentes. También el Bulldog Inglés se posiciona como una opción frecuente para quienes priorizan la vida hogareña, debido a su baja demanda de ejercicio intenso.

Para quienes viven en espacios más reducidos, algunas razas pequeñas logran un buen equilibrio entre compañía y bajo nivel de actividad. El Cavalier King Charles Spaniel se caracteriza por su adaptabilidad y su temperamento estable, lo que facilita la convivencia familiar.

Por su parte, el Shih Tzu suele adaptarse bien a la vida urbana. Su necesidad de ejercicio es moderada y tiende a priorizar el vínculo con sus dueños por sobre el juego constante o la actividad intensa.

Perro lame a su dueña. Foto: Freepik.

Más allá de estas tendencias, los especialistas advierten que el comportamiento de un perro no depende exclusivamente de su genética. Factores como la edad, la socialización temprana, la salud y las experiencias previas influyen de manera decisiva.

Incluso en razas consideradas tranquilas, la falta de estímulo o de rutinas puede generar ansiedad o conductas no deseadas. Por eso, recomiendan establecer horarios regulares, incluir paseos diarios y apostar por el adiestramiento con refuerzo positivo.

Con base en El Tiempo/GDA