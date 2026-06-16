¿Qué se conmemora en el Natalicio de Artigas 2026? El origen y la historia de este feriado en Uruguay

Este viernes 19 de junio de 2026 se conmemora el aniversario 262 del nacimiento del prócer de la patria para Uruguay, José Gervasio Artigas. Esto constituye un feriado laborable y es una de las fechas patrias que no se corren de fecha en el país, según lo decretado por la Ley N° 16.805 (en su redacción dada por la Ley N° 17.414).

En este día se realiza la Promesa y Jura de la bandera de Uruguay en Primaria y Secundaria en las instituciones educativas, dentro de los actos que forman parte de esta jornada por el Natalicio de Artigas. José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo, aunque la ubicación fue motivo de debate, ya que el asiento parroquial de la Catedral no lo especifica, explicó el portal Uruguay Educa.

¿Quién fue José Gervasio Artigas?

Fue el tercer hijo de los seis que tuvo la pareja de Martín José Artigas y Francisca Antonia Arnal. Vivió en la intersección de las actuales calles Cerrito y Colón, estudió en el colegio franciscano de San Bernardino y posteriormente, se dedicó a las tareas rurales en estancias de su padre.

Su abuelo paterno, Juan Antonio Artigas, figuró entre los primeros pobladores de la ciudad de Montevideo. Manuel fue su primer hijo, a quien tuvo en 1791 con Isabel Sánchez. Seis años después, en 1797, ingresó como soldado de caballería en el regimiento de Blandengues, aunque debió retirarse por razones de salud en 1805, consignó Uruguay Educa.

Ese mismo año, en 1805, se casó con Rosalía Rafaela Villagrán, su prima, y tuvieron tres hijos: José María, Francisca y Petronila. Estas dos últimas fallecieron a pocos meses tras su nacimiento.

Por qué se lo considera prócer de Uruguay

Es considerado una eminencia y líder nacional tras haber batallado por la patria en más de una ocasión. Participó en la defensa de Montevideo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, y en la reconquista de la capital del virreinato. En febrero de 1811, se incorporó al movimiento revolucionario poniéndose a disposición de la junta de Buenos Aires. El 18 de mayo derrotó al ejército español en la Batalla de las Piedras y sitió Montevideo.

En octubre de 1811 tuvo que retirarse hacia el río Uruguay por disposición de un armisticio pactado entre el gobierno de Buenos Aires y el español. Según el portal de ANEP, lo acompañaron 16.000 personas en el llamado "Éxodo del Pueblo Oriental".

Lideró las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, que conformaron la "Liga Federal" junto con la Provincia Oriental. Esta se oponía al centralismo ejercido por Buenos Aires, que le declaró la guerra.

Los ideales de Artigas se enfocaban en evitar el centralismo que practicaba Buenos Aires por medio de su puerto y apostar por un desarrollo económico que se basara en las características de cada región del antiguo virreinato del Río de la Plata.

La casa de José Artigas en Ciudad Vieja. Francisco Flores/Archivo El Pais

Tras la ocupación de la Provincia Oriental por parte de Portugal en 1816, Artigas luchó contra el centralismo bonaerense y el alejamiento de los caudillos del litoral argentino, razón por la cual terminó exiliado en Paraguay en 1820. Allí, cerca de Asunción, falleció el 23 de setiembre de 1850.

Cómo se cobra por trabajar en el Natalicio de Artigas

El efecto de los feriados laborables en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual, tal como informa el Pit-Cnt. "Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre", indica la central sindical.

"Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", agregó. Para ver la lista completa de feriados 2026 en Uruguay haz clic aquí.