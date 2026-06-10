Oddone volvió a descartar el impuesto al 1% más rico: "No es una discusión para este período de gobierno"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, volvió a descartar la instauración de un impuesto al 1% más rico durante la presentación de la ley de competitividad y baja del costo de vida.

"No forma parte de esta ley una discusión de este tipo. Yo no es que esté dispuesto a reconsiderar: nosotros hemos dicho que esta no es una iniciativa para este período de gobierno, que el país tiene un conjunto de condicionantes por la que esa no es una discusión para este período de gobierno", afirmó Oddone en conferencia de prensa.

"Por supuesto que yo estoy dispuesto a conversar, el Poder Ejecutivo está dispuesto a conversar, con todos los organismos, con todo el sistema político sobre distintas iniciativas", agregó.

Revisión. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, adelantó que, de cara a la Rendición de Cuentas, podrían diferirse algunos compromisos. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Más temprano el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, había insistido con la propuesta del impuesto a los más ricos para "acelerar" el objetivo de "abatir" la pobreza en hogares con niños y adolescentes. "Insistimos en el 1%, aunque nos declaramos abiertos a que, si hay otra manera, el Poder Ejecutivo la proponga", acotó el sindicalista.

"Para evitar estafas de guante blanco como la de Conexión Ganadera, o que las capacidades de ahorro emigren hacia diversas formas de capital financiero internacional, nuestro Banco República debe establecer una banca de inversión que canalice el ahorro hacia emprendimientos productivos", señaló el dirigente.

Entre sus diversos planteos, Abdala instó a que Uruguay proponga a los países de América Latina —en todos los niveles: Mercosur, Aladi y Celac— la realización de un estudio riguroso sobre complementación productiva regional y el establecimiento de una política orientada al reparto equitativo del trabajo.

¿En qué consiste la ley de competitividad y baja del costo de vida?

La iniciativa busca "promover la reducción de precios" y desburocratizar el Estado mediante un "conjunto de micro reformas", entre otros aspectos, afirmó Oddone. El proyecto de ley se presentará la semana próxima al Poder Legislativo. "Este proyecto apunta estrictamente a la competitividad. Tenemos que generar un entorno competitivo para las empresas uruguayas, con menos rigideces y menos costos", explicó Oddone, que señaló que esta es una "modesta pero importante reforma del Estado".

"El sector público pone sobre la carga de las empresas y los contribuyentes un peso extraordinario", señaló el ministro y dijo que "el objetivo es hacer un país menos costoso", donde "la burocracia encarece los productos de la canasta de las personas" porque tenemos "registros innecesarios" o se pide información una, dos y tres veces.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Es una "modesta pero importante reforma del Estado, que desde 1995 no está sobre la mesa. Esto está en el corazón de esa agenda".

Oddone destacó que "se recibieron 150 propuestas concretas" para elaborar el proyecto, tanto mediante reuniones con cámaras empresariales, la academia, sindicatos, como a través de la consulta pública. Señaló que el exministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, participó como asesor a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Se revisaron leyes que tenían más de 80 años y no tenían ningún sentido. Un ejemplo menor de un conjunto de irracionalidades es que hay una ley que obliga a las carnicerías a cerrar los domingos y no se cumple", indicó.

Entre las principales medidas, Oddone destacó que varias refieren a "menos burocracia", mediante aspectos como la unificación de registros (que la administración pública tiene de manera dispersa) y por eso se establece la creación de un registro unificado. "Por ejemplo, estamos creando un registro único de apoderados de compañías" para hacer trámites.

Oddone se refirió a que otro conjunto de medidas apuntan a bajar costos al comercio exterior. Una de ellas es el "autodespacho aduanero" y el "deesempapelamiento" en el Estado: "Eliminando todos los papeles del comercio exterior, todo trámite será realizado en forma electrónica".

Además habrá reducción de costos en trámites y registros sanitarios y técnicos.

A su vez, otra parte de las medidas apuntan a un menor costo de vida. En ese sentido, Oddone dijo que habrá "eliminación de barreras a la competencia, facilitando múltiples importadores de un producto" por ejemplo, cambiando los registros que hoy generan monopolios a la hora de importar un producto.

También habrá "información para el consumidor, estableciendo la publicación de precios según unidad de medida" como se realiza en varios países del mundo. "Que sea transparente para la persona y pueda elegir cuál es el costo unitario que más le conviene", agregó el ministro.