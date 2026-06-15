Cuánto se cobra por trabajar en el feriado del Natalicio de Artigas este 19 de junio

Este viernes 19 de junio de 2026, los uruguayos tienen un feriado laborable por el aniversario número 262 del natalicio de José Gervasio Artigas, considerado el prócer de la patria. Por este motivo, los colegios estarán cerrados y otros sectores de actividad también, configurando un fin de semana largo para algunas personas.

José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764, por lo que este viernes 19 de junio se celebran actos en centros educativos en todo el país en conmemoración de esta fecha patria., incluyendo la Promesa de la Bandera y la Jura de la Bandera en primaria y secundaria. También es un día en el que se realizan celebraciones familiares debido a que en este fecha también se festeja el Día de los Abuelos 2026.

¿Quién fue José Gervasio Artigas?

Artigas nació en Montevideo, aunque la ubicación de su nacimiento es motivo de debate, ya que el asiento parroquial de la Catedral no lo especifica, explicó el portal Uruguay Educa.

Artigas fue el tercer hijo de los seis que tuvo la pareja de Martín José Artigas y Francisca Antonia Arnal. Vivió en la intersección de las actuales calles Cerrito y Colón, estudió en el colegio franciscano de San Bernardino y posteriormente, se dedicó a las tareas rurales en estancias de su padre, según indicó la plataforma de ANEP mencionada.

Su abuelo paterno, Juan Antonio Artigas, figuró entre los primeros pobladores de la ciudad de Montevideo.

Espacio Patrimonial Casa Natal de Artigas, vivienda en la que nació José Gervasio Artigas, en Ciudad Vieja. Francisco Flores/Archivo El Pais

Artigas participó en la defensa de Montevideo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, y en la reconquista de la capital del virreinato. En febrero de 1811, se incorporó al movimiento revolucionario poniéndose a disposición de la junta de Buenos Aires. El 18 de mayo derrotó al ejército español en la Batalla de las Piedras y sitió Montevideo.

En octubre, sin embargo, debió retirarse hacia el río Uruguay por disposición de un armisticio pactado entre el gobierno de Buenos Aires y el español. Lo acompañaron 16.000 personas en el llamado "Éxodo del Pueblo Oriental". Lideró las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, que conformaron la "Liga Federal" junto con la Provincia Oriental. Esta se oponía al centralismo ejercido por Buenos Aires con su puerto.

Cuadro de Juan Manuel Blanes "Artigas en la Ciudadela". Foto: Uruguay Educa.

La ocupación de la Provincia Oriental por parte de Portugal, que comenzó en 1816, la lucha contra el centralismo bonaerense y el alejamiento de los caudillos del litoral argentino, causaron el exilio de Artigas a Paraguay en 1820. Allí, cerca de Asunción, falleció el 23 de setiembre de 1850.

¿Cuánto se paga por trabajar el 19 de junio?

El efecto de los feriados laborables en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual, tal como informa el Pit-Cnt.

"Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre", indica la central sindical.

"Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", agregó.

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