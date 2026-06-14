Camioneta de Orsi: ANEP aceptó la donación del presidente, pero aún no resolvió cuál será su destino

Pasaron 10 días desde que el presidente Yamandú Orsi anunció a El País y otros medios de prensa que donaría su camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en medio de los cuestionamientos por su compra, a US$ 25.000 menos que el precio de lista, con un auto donado en su campaña como parte de pago, y a pocos días de asumir.

Desde la resolución que tomó el mandatario para dar por terminada la polémica, aún no está claro el destino del vehículo, con capacidad para siete pasajeros, valuada en US$ 79.000 cuando la compró el mandatario, coincidieron fuentes de ANEP consultadas por El País.

El Codicen votó este martes, por unanimidad aceptar la donación del vehículo para el traslado de escolares, como informó Búsqueda. “Es algo que ocurre en todas las donaciones, no tiene nada de particular”, dijo una fuente sobre la posición tomada.

En la última sesión del máximo órgano educativo se resolvió que la camioneta pase a la órbita de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip), aunque no se determinaron más detalles de su destino.

“El presidente me preguntó si teníamos necesidad de ampliar los cupos de transporte, yo le contesté que sí, y ahí me comunicó que iba a donar la camioneta”, explicó el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, el 3 de junio, horas después de conocerse la noticia de la donación.

“Hay chiquilines en Uruguay que se levantan a las cinco de la mañana y vuelven a las siete u ocho de la noche por la frecuencia de ómnibus. Entonces el transporte para nosotros es una necesidad muy importante, y es una necesidad que siempre requiere más”, resaltó.

“Se va a usar, o en transporte del medio rural, que pueden ser pocos; o en transporte de chiquilines de educación especial, que muchas veces viven en la otra punta de donde está la escuela a la que tienen que asistir”, acotó.

El País intentó, sin éxito, conocer detalles de la flota de vehículos disponibles, propios y contratados, para el traslado de alumnos, a nivel de todos los subsistemas de la educación pública. “No es una información que esté centralizada en un solo lugar”, se limitaron a responder desde ANEP.

Más de una semana después de esas declaraciones, Caggiani dijo a El País que aún no recibieron la camioneta de Orsi y que se están realizando los trámites correspondientes para adquirirla. Es un proceso, que según estimó, “va a demorar”.

Sobre cuál será el destino que tendrá, Caggiani respondió que se está “trabajando” en determinar para qué lugar, aunque no brindó mayores detalles. “Vamos a informar cuando esté todo pronto”, acotó.

Fuentes de ANEP vieron con buenos ojos su venta para comprar vehículos para trasladar más alumnos, tal como se planteó desde la oposición, aunque estimaron que no se enajenará.

Uno de los puntos que deslizó Caggiani en la pasada sesión de Codicen es que la camioneta cuenta con asientos con cinturones de tres puntas, un aspecto obligatorio para el transporte escolar local. Sin embargo, otros informantes indicaron que a la interna de ANEP no ha resultado sencilla la inesperada incorporación de la camioneta, tanto para determinar en qué lugar se va a utilizar, y si reúne las condiciones necesarias.