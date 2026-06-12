Yamandú Orsi recibió propuestas de camioneros autoconvocados: grupo levantó paro y cortes parciales en rutas

El presidente de la República Yamandú Orsi recibió este viernes a representantes del transporte profesional de carga y del sector agropecuario, quienes le entregaron una propuesta de 11 medidas orientadas a mejorar la competitividad de ambas actividades, según informaron a El País desde Presidencia de la República.

Tras una reunión que se extendió por aproximadamente dos horas, el mandatario se comprometió a estudiar los planteos junto a los ministerios involucrados y los camioneros autoconvocados levantaron las medidas de paro.

Según señalaron fuentes de los transportistas a El País, Orsi solicitó inicialmente una puesta al día sobre la situación que atraviesa el sector y los principales problemas que enfrenta la actividad. Posteriormente, analizó junto a los representantes del colectivo los 11 puntos que integran el documento presentado bajo el título “Propuesta de 11 puntos para la competitividad del transporte de carga y el agro uruguayo”.

De acuerdo con las fuentes, el presidente manifestó su disposición a trabajar sobre cada una de las iniciativas planteadas y anunció que comenzará a estudiar los distintos aspectos de la propuesta con los ministerios competentes “a la brevedad”.

La propuesta entregada al Poder Ejecutivo incluye una serie de medidas consideradas urgentes por el sector. Entre ellas figuran la libre flotación del tipo de cambio, la creación de un régimen de crédito fiscal para el consumo productivo de gasoil, una ampliación de los mecanismos de deducción del IVA en combustibles y cambios en los subsidios vinculados al transporte.

El documento también plantea una reducción de impuestos sobre combustibles utilizados por productores agropecuarios, una reestructuración del sistema de patentes y del Sucive, la eliminación de la Guía Electrónica de Transporte de Carga y modificaciones en los criterios de fiscalización vial, con un enfoque centrado en la seguridad antes que en la recaudación.

Caos en el tránsito por movilización de camioneros en rambla portuaria de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Propuestas

Entre los puntos incluidos, a los que accedió El País, aparecen además propuestas para otorgar mayor estabilidad a los precios de combustibles y tarifas eléctricas rurales, definir por ley el alcance de las tareas correspondientes a los choferes y habilitar la importación directa de gasoil y lubricantes para cooperativas y pequeñas y medianas empresas bajo control aduanero.

Como parte de la negociación, los transportistas expresaron en el documento que están dispuestos a levantar de inmediato las "medidas de enlentecimiento" y los cortes parciales en rutas nacionales una vez iniciado el proceso de diálogo. A cambio, solicitaron a las autoridades una señal de reciprocidad mediante una "reducción transitoria en el precio del combustible mientras se estudian las propuestas".

Las fuentes consultadas señalaron que el mandatario se mostró receptivo a los planteos y comprometió el análisis individual de cada una de las medidas junto a las carteras correspondientes, en un proceso que comenzará en los próximos días.