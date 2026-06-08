Manifestación de camioneros y productores generó corte de la ruta 3 y quema de gomas en Salto

Ruta cortada, quema de gomas y entrega de volantes: así fueron los encendidos reclamos que se hicieron sentir este lunes en el norte del país por parte de los productores hortícolas y los transportistas de carga, que no solo se manifestaron en contra de la implementación de la guía electrónica por parte del Ministerio de Transporte, sino también en contra del aumento en el precio de los combustibles, algo que impacta, según dijeron, de manera negativa en la producción agropecuaria nacional.

A media mañana un importante grupo de camioneros relacionados al transporte de carga, junto a decenas de tractores y maquinarias agrícolas de productores rurales del departamento de Salto, se colocaron al costado de la Ruta 3, en el tramo que une la capital departamental con las Termas del Daymán, para expresar allí su rechazo a las medidas del gobierno.

Bomberos apagan quema de llantas en Ruta 3. Foto: Sergio Senisa.

Señalaron que la implementación de la guía de carga así como está planteada "es nefasta" para el transportista, y que además las multas que impone su incumplimiento "son absolutamente abultadas para los costos que tiene el sector". Además y por sobre todas las cosas, el reclamo estuvo basado en "rechazo al aumento del precio de los combustibles".

Los reclamos de los transportistas

Inés Beltramelli y Rodolfo Galeano, dedicados al transporte de carga desde hace varias décadas, contaron a El País que la situación "tal como está, se ha hecho insostenible". "No se puede seguir trabajando con estos costos, el litro de combustible sale casi 100 pesos para todas las cosas, los costos siguen aumentando y no queremos bajar los brazos, pero con esta situación vamos todos a seguir perdiendo hasta ir a la quiebra", señaló Galeano.

Por otro lado, sostuvo que han llevado el planteo a distintos ámbitos. "Estamos cansados de que hagan que nos escuchan, nos dan la mano y se dan vuelta, no nos dan respuestas o peor aún, nos dicen que no pueden hacer nada, cuando sabemos que la decisión de muchos temas importantes está en manos de ellos. Precisamos que los gobernantes tengan la voluntad de ayudarnos y tomar medidas, porque no podemos seguir así", expresó.

Bomberos apagan quema de llantas en ruta 3. Foto: Sergio Senisa.

Mientras que Beltramelli dijo que la implementación de la guía de carga "así como quieran que se lleve adelante no solamente afecta al transportista, sino también al comercio que espera por la encomienda o por la carga que sea, al trabajador, a toda la cadena, eso ya se lo dijimos a la ministra (de Transporte y Obras Públicas, Lucía) Etcheverry, pero hasta ahora no hay respuestas ni soluciones".

La protesta se hizo en plena carretera, lo que generó que el tránsito esté paralizado durante varios momentos, donde ómnibus, camiones y vehículos particulares tuvieron que detener la marcha.

Además, hubo quema de gomas al costado dela ruta, lo que ameritó la intervención de Bomberos, mientras la Policía Caminera junto a la Policía de Salto, trabajaron en la canalización del tránsito para evitar accidentes.