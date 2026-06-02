El Día de los Abuelos 2026 coincide con un feriado y genera un fin de semana largo para algunos uruguayos
Este día comercial en honor a los abuelos de Uruguay tiene una fecha distinta a la de otros países. Por celebrarse en el mes de junio, coincide con una fecha patria que configura un feriado laborable.
El Día del Abuelo en Uruguay es otra de las fechas comerciales establecidas por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy) en las que se conmemora a familiares, con la diferencia de que el día no cambia cada año, como sí sucede con los días que homenajean a madres, padres e hijos. Se celebrará el viernes 19 de junio de 2026.
De esta forma, el también llamado "Día de los Abuelos" coincide con el Natalicio de José Artigas, prócer de la Patria, y, por esto, su conmemoración siempre es un feriado laborable. Por este motivo, habrá uruguayos que tendrán un fin de semana largo en el mes de junio.
Por otra parte, el 19 de junio también se conmemora el Día de la Bandera, con lo que se realizan la Promesa y la Jura de Fidelidad a la Bandera Nacional por parte de los estudiantes de primer grado de Primaria y séptimo grado de Secundaria, respectivamente. Esta ceremonia se lleva a cabo en los centros educativos públicos y privados en la jornada del asueto.
Las fechas en las que homenajean a los abuelos otros países
Muchos países de tradición católica, como España, Brasil y otros de Latinoamérica, festejan a los abuelos cada 26 de julio. Esto es porque los católicos celebran ese día a Santa Ana y San Joaquín, abuelos de Jesús.
En tanto, Argentina, además de celebrarlo en esa fecha, tiene un día específico para cada género: el Día del Abuelo, se conmemora el tercer domingo de agosto, mientras que el Día de la Abuela, es cada segundo domingo de noviembre.
Cuánto se cobra por trabajar el 19 de junio
El efecto de los feriados laborables en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual, tal como informa el Pit-Cnt.
"Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre", indica la central sindical.
"Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", agregó.
Calendario de fechas comerciales en Uruguay para 2026
Estos son los días comerciales próximos que fueron fijados por la CCSUy para este año 2026:
- Día de los Abuelos - 19 de junio
- Día del Padre - 12 de julio
- Día del Niño - 16 de agosto
- Día de los Hijos - 18 de octubre
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