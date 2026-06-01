¿Cuándo es el Día del Centro en junio 2026? Vuelven los descuentos a la zona céntrica por el Día del Abuelo

El Día del Centro ya definió su fecha para junio de 2026 y se trata de una oportunidad para aprovechar descuentos en locales de la zona céntrica de Montevideo para comprar regalos con motivo del Día del Abuelo, que se celebra este mes.

El Paseo centro que comprende los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja y nuclea los locales ubicados en la zona, anunció que en junio el Día del centro será el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de junio. En las tres primeras horas de estadía, el estacionamiento será gratuito y luego se cobrará el tiempo que reste.

“Vení a disfrutar de una experiencia única en el mayor paseo de compras a cielo abierto de Montevideo", indica el afiche promocional de esta nueva edición del Día del Centro.

La Intendencia de Montevideo (IMM) mantendrá el cambio en el sistema de estacionamiento tarifado para los "Días del Centro", donde "los vehículos que estacionen en una zona tarifada durante el Día del Centro tendrán 3 horas seguidas de estacionamiento gratuito en la primera compra del día".

Qué días hay estacionamiento tarifado gratis en el Centro en junio

Como se ha vuelto costumbre desde la edición de diciembre 2024, el estacionamiento tarifado gratuito del Día del Centro se limita a tres horas por día y por vehículo. En el mes de junio 2026, los días de descuentos que contarán con estacionamiento tarifado gratis son el jueves 11 y el viernes 12 de junio.

Qué otras actividades propone Paseo Centro en el mes de junio

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Paseo Centro convoca el próximo sábado 6 de junio, de 10:00-16:00 horas, a la Feria Ambiental en la Plaza Cagancha.

Feria ambiental Paseo Centro. Foto: Paseo Centro

Es una iniciativa en conjunto al Municipio B y la Unidad Socio ambiental de la Intendencia de Montevideo, que incluye diferentes emprendimientos turísticos, sociales y educativos, además de proyectos de reciclaje y huertas del Municipio B. La entrada es libre y se acompañará la jornada con shows musicales en vivo, "recorridos turísticos con perspectiva ambiental por el centro de la ciudad y diferentes talleres", según detallan en la página de Paseo Centro.