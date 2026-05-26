Cortes de tránsito y desvíos de ómnibus en Plaza Independencia por rodaje desde este miércoles 27 de mayo

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció cortes y desvíos de tránsito a partir de este miércoles 27 de mayo, con motivo del rodaje internacional de la megaproducción que está realizando K&S para Netflix en distintas zonas céntricas de la ciudad. Ya es la cuarta semana de filmación de “El futuro es nuestro”, que comenzó el sábado 9 de mayo en Ciudad Vieja.

Esta semana el rodaje llega a la Plaza Independencia, particularmente entre el miércoles 27 y el domingo 31 de mayo. La duración de la filmación se extenderá hacia mediados de junio, según se estimó en los inicios del proyecto, donde se comunicó que la duración total del rodaje sería de 27 días en Uruguay (15 de ellos particularmente en Montevideo). Por este motivo, la Intendencia comunicó los cortes y desvíos que se realizarán en la semana. Enterate las calles y líneas afectadas.

¿Qué cortes habrá en el tránsito con motivo del rodaje en Montevideo?

Desde el miércoles 27 a las 7:00 horas hasta el fin de la jornada del domingo 31 de mayo, estarán cortadas las calles:

Florida y Mercedes.

Colonia y Andes.

18 de Julio y Andes.

Ciudadela y San José.

Circunvalación Plaza Independencia y Liniers.

A partir de las 19:00 horas del miércoles 27, se retirarán los vehículos estacionados en las zonas reservadas. Los propietarios podrán consultar su reubicación a través del 1950 4000, opción 1.

En particular el viernes 29 de mayo de 14:00 a 19:00 horas, estará cortado el cruce de:

Germán Araújo (ex Andes) y San José.

Mientras se realiza este corte, el tránsito que circula por Buenos Aires se desviará por plaza Independencia (a contramano) para tomar Juncal y Rincón. Además, habrá otro equipo de la productora de "El futuro es nuestro" filmando en paralelo en una locación privada, que agrega los siguientes cortes y reservas de estacionamiento:

Autos estacionados en la calle.

Entre las 17:00 horas de hoy, martes 26, hasta el viernes 29 a las 18:00 horas, estarán reservadas las calles:

Juan Carlos Gómez entre Rambla y Cerrito.

Piedras entre Ituzaingó y Bartolomé Mitre.

Bartolomé Mitre entre Piedras y Cerrito.

Y el jueves 28 entre las 5:00 y las 23:00 horas se cortará el tránsito en:

Piedras esquina Ituzaingó.

Juan Carlos Gómez esquina Rambla.

Nuevos recorridos de ómnibus y paradas suspendidas hacia Ciudad Vieja y Plaza España

En tanto el servicio de transporte, desde el miércoles 27 al domingo 31 de mayo habrá desvíos en Plaza Independencia entre Andes, Juncal y Linniers.

Las líneas a terminal Plaza España desviarán: Río Branco, Colonia, Convención, Canelones a sus rutas habituales.

Las líneas hacia Plaza Independencia desviarán: Río Branco, Colonia, Convención, Av. 18 de julio (circuito).

Las líneas hacia Ciudad Vieja/ Ciudadela desviarán: 18 de Julio, Andes, Av. Uruguay a sus rutas habituales.

Y las líneas desde Plaza España/ Ciudad Vieja circularán: Buenos Aires, Liniers, San José, Germán Araújo (ex Andes) a sus rutas.

Las paradas suspendidas serán las de: Av. 18 de Julio y Convención, Plaza Independencia esquina Juncal, y Ciudadela esquina Rincón. Será parada provisoria la de Av. 18 de Julio y Río Branco.

Parada de ómnibus en Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En tanto el viernes 29, de 14:00 a 19:00 horas, las líneas que circulan por Germán Araújo (ex Andes), desviarán: Buenos Aires, Plaza Independencia (giro a la izquierda), Juncal, Rincón, Mercedes a sus rutas habituales. Y las líneas desde Plaza España / Ciudad Vieja por 18 de Julio, durante ese horario del viernes, desviarán: Buenos Aires, Liniers, San José, Wilson Ferreira Aldunate, 18 de Julio a sus rutas.

Durante ese horario del viernes estarán suspendidas las paradas de Germán Araújo esquina 18 de julio, 18 de Julio esquina Convención, y 18 de julio esquina Julio Herrera. Será parada provisoria la de Wilson Ferreira Aldunate esquina 18 de Julio.

Zonas con reserva de estacionamiento

Hasta el domingo 31 de mayo, estará reservado el estacionamiento en:

Circunvalación Plaza Independencia desde Liniers a Juncal.

Florida desde San José a Plaza Independencia.

Ciudadela desde Plaza Independencia a Mercedes.

Florida desde Mercedes a Plaza Independencia.

Germán Araújo entre 18 de Julio y San José.

Colonia entre Andes y Florida.

Andes entre 18 de Julio y Colonia.

Ciudadela entre San José y Plaza Independencia.

Para más información, consultar en la página web de la Intendencia de Montevideo.