IA aplicada al mundo audiovisual: la innovadora propuesta del festival que organiza el estudio uruguayo Souts

El estudio uruguayo Souts (Side Out Sticks), especializado en producción audiovisual basada en herramientas de inteligencia artificial (IA), apuesta a impulsar el uso de esta tecnología en la creación de contenido multimedia. Para ello, organiza su primer festival, bautizado Sticks n’ Festival, previsto para este jueves 28 y viernes 29 en el Centro Cultural Life Alfabeta.

Presentado como "el primer festival de IA creativa de Latinoamérica", el encuentro comenzará en ambas jornadas a las 19 horas. Tras un espacio de networking e intercambio entre los asistentes, se dará paso a una serie de charlas con referentes del ámbito audiovisual como Felipe Machado, director creativo en Silverside AI, empresa dedicada a la creación de contenido con IA, y Gabriel Ortiz, CEO de la firma tecnológica Pixart.

El programa de actividades prevé la proyección de 18 cortometrajes generados con IA, tanto de Uruguay como del exterior, que compiten por los premios a "Mejor Película IA Internacional" (con un pago de US$ 2.500 en efectivo) y a "Mejor Película IA Uruguaya" (con US$ 4.000 en créditos de la empresa de alquiler de equipos para rodajes, Musitelli).

El jurado que dirimirá los ganadores está integrado por referentes del sector audiovisual, como el escritor y artista Pablo Casacuberta, la investigadora y docente Florencia Fascioli, y el cineasta y editor Fernando Epstein.

Yves Fogel, fundador de Souts, destacó que se presentaron 1.400 cortos de 91 países al concurso. "Estos son cortos de IA en el sentido que la inteligencia artificial es una herramienta central en su producción, para la generación sobre todo de imagen, video y audio. Atrás de cada corto hay un trabajo humano enorme de creativos con mucho esfuerzo", destacó.

IA en audiovisual.

Esta primera edición del festival pone énfasis en Uruguay y Latinoamérica, pero está abierto a producciones de todo el mundo, agregó Fogel. "Casi todos los cortos están realizados por equipos chicos de creadores muy talentosos independientes", comentó.

Tras la premiación, se celebrará una after party en Bar Capicúa, uno de los patrocinadores del evento junto a Universidad Católica y Life Cinemas. El festival también cuenta con el apoyo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y de Reducto Audiovisual.

Las entradas para Sticks n’ Festival están a la venta en la web de Life Cinemas, e incluyen pop y refresco.