Creatividad en tiempos de IA: la calidad del contenido, el componente humano y los debates éticos

La Real academia española define la creatividad como la facultad de crear. Inventiva, imaginación, ingenio, inspiración, son algunos de los sinónimos que aparecen. ¿Hay lugar para algo de esto cuando -casi como un acto reflejo- le pedimos a la inteligencia artificial que resuelva algo por nosotros sin antes detenernos un minuto a pensar? ¿Puede la IA ser creativa?

En el tercer episodio de IA sin drama conversamos con Martín Alcalá e Yves Fogel sobre la creatividad en tiempos de IA.

Martín Alcalá es ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica y fundó tres compañías de IA. Yves Fogel es ingeniero audiovisual y fundador de SOUTS, un estudio de cine que crea contenido con inteligencia artificial.