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IA SIN DRAMA

Creatividad en tiempos de IA: la calidad del contenido, el componente humano y los debates éticos

La Real academia española define la creatividad como la facultad de crear. ¿Hay lugar para algo de esto cuando le pedimos a la inteligencia artificial que resuelva algo por nosotros sin antes detenernos un minuto a pensar? ¿Puede la IA ser creativa?

Faustina Bartaburu
Faustina Bartaburu
02/02/2026, 04:00
Faustina Bartaburu
Faustina Bartaburu
02/02/2026, 04:00
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La Real academia española define la creatividad como la facultad de crear. Inventiva, imaginación, ingenio, inspiración, son algunos de los sinónimos que aparecen. ¿Hay lugar para algo de esto cuando -casi como un acto reflejo- le pedimos a la inteligencia artificial que resuelva algo por nosotros sin antes detenernos un minuto a pensar? ¿Puede la IA ser creativa?

En el tercer episodio de IA sin drama conversamos con Martín Alcalá e Yves Fogel sobre la creatividad en tiempos de IA.

Martín Alcalá es ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica y fundó tres compañías de IA. Yves Fogel es ingeniero audiovisual y fundador de SOUTS, un estudio de cine que crea contenido con inteligencia artificial.

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