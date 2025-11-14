La inteligencia artificial no nació con ChatGPT: cómo llegamos hasta acá y por qué explotó con los generativos

Escaparle a la inteligencia artificial ya no parece ser una opción. Podemos asustarnos, cuestionarla, dudar de sus bondades, pensar que en algún momento la burbuja se va a pinchar y aún así, intentar comprender cómo funciona y sacarle provecho de alguna manera. Esto es IA sin drama, un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial bajada a tierra para entender cómo y por qué está revolucionando el mundo.

En este primer episodio vamos a hablar de los orígenes. Porque la IA no nació con ChatGPT. Fue creada mucho antes y ya veníamos usándola quizá sin tener tanta noción del impacto en nuestras vidas. Lleva décadas de desarrollo, desde la reunión de Dartmouth en 1956 hasta el triunfo de Deep Blue en 1997. ¿Quiénes fueron los precursores? ¿Cuándo explotó el fenómeno?

