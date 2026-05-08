Souts, estudio uruguayo que usa IA para crear contenido audiovisual, crece con festival propio y nuevos proyectos

«Estamos en etapa de crecimiento total», definió Yves Fogel, fundador de Souts (Side Out Sticks), un estudio uruguayo de creación audiovisual que produce contenido a través de herramientas de inteligencia artificial (IA). Como reflejo de esa expansión, el proyecto prepara la primera edición de Sticks n’ Festival, un encuentro que busca fomentar la creatividad fílmica apoyándose en el uso de esta tecnología disruptiva.

Previsto para los días 28 y 29 de mayo en Life Cinemas Cultural Alfabeta, el evento reunirá a cineastas, creadores, estudios y tecnólogos para explorar los cambios y el potencial que la IA está generando en la narrativa audiovisual. «El principal requisito para venir a Sticks n’ Festival es tener una mente curiosa», resumió Fogel.

La idea de organizar un evento propio surgió luego de que Souts asistiera el año pasado al Runway AI Film Festival, que se celebra cada año en Nueva York con la premisa de «formar comunidad y reunir en un mismo lugar a toda una red de artistas que utilizan tecnologías de IA», explicó el fundador del estudio.

Souts apuesta a replicar ese espíritu en la comunidad latinoamericana de artistas que trabaja con esta tecnología, la cual, según afirmó, «está muy fragmentada».

Sticks n’ Festival comenzará el jueves 28 a las 19 horas con un espacio de recepción orientado al networking y al intercambio entre los asistentes. Luego, en la sala de cine del complejo, se realizarán charlas, paneles y la exhibición -a lo largo de los dos días- de cortometrajes de Uruguay y del mundo, con especial foco de la región. Las producciones competirán por los premios a «Mejor Película IA Internacional», «Mejor Película IA Uruguaya» y «Uso más creativo de la IA», que dirimirá un jurado de tres integrantes y se anunciarán en la jornada de cierre.

Fogel destacó que recibieron más de 1.000 cortometrajes durante el período de inscripción, que finalizó el 1° de mayo, tanto a través de su sitio web como de la plataforma FilmFreeway.

En el marco del festival, Souts impartió una serie de talleres a estudiantes de universidades locales para enseñarles a crear cortometrajes con IA, con el objetivo de «incentivar al público uruguayo a ponerse las pilas y presentar cortos para el festival, ya que queríamos una gran presencia de producciones nacionales», dijo Fogel.

Tras la premiación, está prevista una after party en Bar Capicúa, uno de los patrocinadores del evento junto Universidad Católica y Life Cinemas. El festival también cuenta con el apoyo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y de Reducto Audiovisual.

Foco narrativo

La realización de Sticks n’ Festival marca una nueva etapa en la joven trayectoria del estudio. En enero pasado, el proyecto cambió su nombre original (Vapai) por el actual, una decisión que le dio «muchísima visibilidad» y que se vio potenciada por la incorporación como socio del emprendedor, consultor e inversor Juan Ciapessoni.

Juan Ciapessoni. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Los próximos pasos implican escalar el equipo -que hoy integran siete personas- debido al creciente volumen de trabajo. «Están llegando muchos proyectos, lo cual siempre es motivante», comentó Fogel. «Por suerte, ahora podemos tomar una decisión estratégica de enfocarnos sobre todo en contenido narrativo», ya que tiene una «carga emocional y creativa más alineada» con la búsqueda de Souts que la publicidad, explicó.

La mayoría de esas iniciativas provienen del exterior, especialmente de Estados Unidos, aunque también hay producciones de distintos países latinoamericanos que requieren sus servicios.

El crecimiento plantea el desafío de salir a buscar talento, aunque encontrar el adecuado no es una tarea fácil, reconoció Fogel. En ese proceso, apuntan a perfiles con experiencia en el mundo audiovisual más tradicional, pero a la vez dispuestos a zambullirse en el plano tecnológico para utilizar sus herramientas de forma creativa.

En ese sentido, el festival será también una oportunidad para identificar personas capaces de liderar proyectos donde convergen creatividad, innovación y narrativa audiovisual.