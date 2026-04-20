¿Cuándo es el Día del Abuelo 2026 en Uruguay? Fecha de la celebración y con qué feriado coincide

El Día del Abuelo en Uruguay es la segunda fecha comercial del año, establecida por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), el 19 de junio de 2026. A diferencia del Día de la madre, Día del Padre o Día del Niño, esta fecha en la que se conmemora y se celebra a los abuelos no cambia cada año sino que se mantiene fijo, el 19 de junio.

El Día de los Abuelos coincide con el Natalicio de José Artigas, prócer de la Patria, y, por esto, su conmemoración siempre es un feriado laborable.

Este mismo día también se conmemora el Día de la Bandera, con lo que se realizan la Promesa y la Jura de fidelidad a la bandera nacional por parte de los estudiantes de primer grado de primaria y séptimo grado de secundaria, respectivamente. Esta ceremonia se lleva a cabo en todos los centros educativos públicos y privados en Uruguay en la jornada del asueto.

¿Cuándo es el Día del abuelo en otros países?

Por la tradición católica, varios países como España, Brasil y otros de Latinoamérica, festejan a los abuelos cada 26 de julio, por la celebración de Santa Ana y San Joaquín; abuelos de Jesús.

Argentina es un caso particular, al tener un día específico de celebración especial para cada género: el Día del Abuelo (se conmemora el tercer domingo de agosto), y el Día de la Abuela (cada segundo domingo de noviembre).

Calendario de fechas comerciales 2026 en Uruguay

Estos son los días comerciales que fueron fijados por la CCSUy para este año 2026:

