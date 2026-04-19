Estos uruguayos finalizarán abril 2026 con un fin de semana largo de cuatro días por un doble feriado

Varios uruguayos tendrán la oportunidad de descansar durante los últimos días de abril y el comienzo de mayo, puesto que justo caerán juntos dos feriados no laborables y un fin de semana, lo que brindará a las personas beneficiadas un fin de semana largo de cuatro días.

Muchos otros uruguayos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, ya que uno de los dos asuetos aplica para un rubro laboral específico.

¿Quiénes tendrán un fin de semana largo en abril de 2026?

Los días de descanso comenzarán el jueves 30 de abril de 2026, y esto beneficiará a las personas comprendidas bajo el feriado del Día del Trabajador Rural. Este día se conmemora oficialmente a partir de 2013, luego de que la ley N° 19.000, que lo configura como feriado, se promulgara el 15 de noviembre de 2012, en el gobierno de José Mujica.

"Declárase el 30 de abril de cada año 'Día del Trabajador Rural', como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad", indica el artículo 1 de la norma. A su vez, el artículo 2 determina que desde el Poder Ejecutivo se "organizará y promocionará, durante ese día, las actividades y medidas necesarias destinadas a difundir la importancia de la labor del trabajador rural en nuestro país".

Trabajadores rurales tendrán un feriado no laborable el jueves 30 de abril. Fotos Agustin Castillo

El segundo día libre es el viernes 1º de mayo por el Día de los Trabajadores, jornada reservada para conmemorar los hechos ocurridos más de un siglo y medio atrás, y no solo es un feriado para los uruguayos, sino también para muchos otros países del mundo. En Uruguay, es un feriado pago no laborable que no se corre de fecha.

Luego de los dos feriados consecutivos, se sumará un fin de semana: sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo. Es por ello que, mientras para algunas personas habrá un fin de semana de cuatro días, para otras puede ser de tres.

¿Cuánto se cobra por trabajar un 1° de mayo?

Al ser considerado un feriado no laborable pago, si una persona no trabaja, cobra igual. Pero, de trabajar, debe percibir una remuneración doble, como establece el artículo 18 de la ley N° 12.590. Este mismo régimen aplica para los feriados que se celebran el 1º de enero, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Por esto, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo mensual entre 30. En cuanto a las horas extra, estas se remuneran con un recargo del 150 % sobre el valor hora correspondiente a los días laborales, como lo determina el decreto N° 550/989.