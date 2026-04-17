¿Por qué no habrá sorteo del 5 de Oro este domingo 19 de abril? Esta es la fecha para la próxima edición

El sorteo del 5 de Oro que normalmente se habría realizado este domingo 19 de abril de 2026 quedó aplazado para otra fecha, confirmó en su calendario oficial la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

El próximo sorteo del 5 de Oro será el lunes 20 de abril, indica la entidad estatal en su calendario de sorteos.

¿Por qué cambia de fecha el 5 de Oro de este domingo?

De acuerdo con la comunicación oficial, esta resolución se llevó a cabo porque el 5 de Oro que se hubiera realizado el domingo habría coincidido con el feriado del 19 de abril, fecha en el que se conmemoran 201 años del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.

Este hecho histórico para el Uruguay, por el que se cambiará de fecha el 5 de Oro, constituye un feriado laborable para todos los uruguayos, y no se realizará ningún sorteo ese día.

Bolillas del 5 de Oro con Revancha. Foto: Natalia Rovira/El País.

Para este próximo sorteo, a realizarse el lunes 20 de abril, el pozo de Oro será de $ 16.400.000, mientras que el pozo Revancha ascendió a $ 10.800.000. En total, se reparten aproximadamente $ 27.200.000 entre ambos pozos. En el pasado sorteo, realizado el miércoles 15 de abril, no hubo aciertos en ninguno de los pozos.

Estos son los pozos estimados para el siguiente sorteo del lunes 20 de abril de 2026✨



Ya podés seleccionar tus números en tu local 📍 Hoy Juega de confianza o a través de la web o app📲 pic.twitter.com/zJPHOALtk2 — 5 de Oro Oficial (@5deOro_Oficial) April 16, 2026

¿Cómo jugar al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Boleta de 5 de Oro. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.