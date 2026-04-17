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¿Por qué no habrá sorteo del 5 de Oro este domingo 19 de abril? Esta es la fecha para la próxima edición

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas confirmó en su calendario oficial que no se realizará la edición del 5 de Oro que habitualmente se hace cada domingo, sino que se cambiará para otro día.

El País
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17/04/2026, 11:57
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Bolillero del 5 de Oro Revancha
Bolillero del 5 de Oro Revancha
Foto: Natalia Rovira/Archivo El País.

El sorteo del 5 de Oro que normalmente se habría realizado este domingo 19 de abril de 2026 quedó aplazado para otra fecha, confirmó en su calendario oficial la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

El próximo sorteo del 5 de Oro será el lunes 20 de abril, indica la entidad estatal en su calendario de sorteos.

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¿Por qué cambia de fecha el 5 de Oro de este domingo?

De acuerdo con la comunicación oficial, esta resolución se llevó a cabo porque el 5 de Oro que se hubiera realizado el domingo habría coincidido con el feriado del 19 de abril, fecha en el que se conmemoran 201 años del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.

Este hecho histórico para el Uruguay, por el que se cambiará de fecha el 5 de Oro, constituye un feriado laborable para todos los uruguayos, y no se realizará ningún sorteo ese día.

Bolillas del 5 de Oro con Revancha.
Bolillas del 5 de Oro con Revancha.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Para este próximo sorteo, a realizarse el lunes 20 de abril, el pozo de Oro será de $ 16.400.000, mientras que el pozo Revancha ascendió a $ 10.800.000. En total, se reparten aproximadamente $ 27.200.000 entre ambos pozos. En el pasado sorteo, realizado el miércoles 15 de abril, no hubo aciertos en ninguno de los pozos.

¿Cómo jugar al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Boleta de 5 de Oro.
Boleta de 5 de Oro.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

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