¿Qué se celebra el 19 de abril en Uruguay? Historia y significado de este feriado

Cada 19 de abril se conmemora el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales de 1825, también denominado Cruzada libertadora. En este feriado laborable se recuerda el acontecimiento histórico protagonizado por un grupo de patriotas liderado por Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe: “Mostremos al mundo entero que merecemos ser libres”, enunció Lavalleja.

Desde que Artigas fue derrotado en 1820, ocupantes portugueses dominaban el territorio de la antigua Banda Oriental, desde desde Río Grande hasta el Plata, y la habían convertido en la Provincia Cisplatina. A pesar de haber intentado un primer levantamiento en 1823, el mismo fracasó pero ya marcó un precedente de lo que vendría. Y en 1825 comenzó un nuevo levantamiento armado contra el gobierno de Lecor.

¿Qué ocurrió en el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales?

El grupo cruzó silenciosamente el Río Uruguay desembarcando en la playa de la Agraciada. Allí posicionaron lo que hoy se conoce como la bandera de los Treinte y Tres Orientales y juraron expulsar definitivamente al gobierno brasileño del terreno ocupado, bajo el lema "Libertad o Muerte". Este fue el pretexto que cuatro meses después (precisamente el 25 de agosto de 1825), concluyó en la declaración de la independencia del país.

"Libertad o Muerte": el significado detrás del juramento

La lucha del grupo de patriotas tenía como objetivo central la reincorporación política de la antigua Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, debido a la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, estos últimos acordaron, con mediación de Inglaterra, instaurar un nuevo país: el Estado Oriental del Uruguay, sentando las bases para la formación del Uruguay como país independiente.

Travesía en homenaje a la Cruzada Libertadora de 1825 Foto: Daniel Cabo

En esta línea, el lema "libertad o muerte" es un símbolo de la extrema lucha por la libertad e independencia que Lavalleja promovió entre sus seguidores para llegar al que conocemos hoy. Es un lema que demuestra la valentía de los patriotas, los que crearon la nación a través de la valentía.

¿Se cambia el feriado del 19 de abril?

El 19 de abril de 2026 cae domingo. En esta ocasión, por caer un domingo, este asueto se conmemora ese mismo día y no se corre de fecha. La legislación establece que si los feriados que no son de carácter inamovible caen un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días. En tanto, si caen martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior; y si caen jueves o viernes, se pasan para el lunes inmediato siguiente.