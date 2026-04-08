Subastarán una parte de la Torre Eiffel: el precio y la historia detrás de una pieza de acero de 139 años

Uno de los símbolos más reconocibles del mundo, la Torre Eiffel de París, verá uno de sus fragmentos históricos subastado en las próximas semanas. Un tramo de la escalera original del monumento saldrá a la venta el 21 de mayo a través de la casa de subastas Artcurial, con un valor estimado de entre 40.000 y 50.000 euros.

Con sus 330 metros de altura y 139 años de historia, la estructura metálica comenzó a construirse en enero de 1887 y ha sido testigo de momentos trascendentales, como las dos guerras mundiales. A lo largo de las décadas, ha sufrido modificaciones, entre ellas la sustitución de las escaleras de caracol por ascensores en 1983.

Ola de calor en Francia provocó el cierre del último piso de la Torre Eiffel. Foto: Yoan Valat/EFE.

Pieza histórica en circulación

En aquel entonces, las escaleras que conectaban el segundo y el tercer piso fueron desmanteladas y divididas en 24 partes. Una de estas secciones se exhibe en la planta baja del monumento, mientras que otras fueron destinadas a instituciones como el Museo de Orsay y el Parque de la Villette. Varios fragmentos también fueron adquiridos por coleccionistas de todo el mundo.

La pieza que ahora se subastará mide 2,6 metros de altura y consta de 14 escalones de acero y chapa metálica remachada, que se elevan desde una base en forma de cruz. El objeto pertenece a un propietario anónimo y ha permanecido en su colección privada durante unos 40 años.

Según Sabrina Dolla, especialista en Art Deco de Artcurial, el formato compacto de estas secciones suele atraer a los compradores. "Aprovechó bien el espacio, y ahora las circunstancias lo llevan a otro lugar", declaró a Artnet.

El historial de ventas recientes indica una fuerte apreciación del valor de estos fragmentos. En 2013, una sección se subastó por 212.458 €. En 2016, otra pieza alcanzó los 523.800 €, mientras que ejemplos más recientes se vendieron por valores superiores a los 250.000 €, lo que refuerza el interés del mercado por los objetos vinculados al monumento parisino.

O Globo/ GDA