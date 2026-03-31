Céline Dion vuelve a los escenarios tras ser diagnosticada con síndrome de persona rígida: "El mejor regalo"

La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes su regreso a los escenarios, con 10 conciertos entre setiembre y octubre en París, tras años alejada del público por motivos de salud.

"Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes", declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en Instagram.

La salud de la artista, que padece una enfermedad neurológica, ha mejorado y podrá presentarse en 10 conciertos en la capital francesa antes de fin de año.

"Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, superemocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos", añadió la cantante.

Dion tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud. Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Pese a sus dificultades, la artista sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el "Himno al amor" de Édith Piaf en un final apoteósico.

Debido a su salud, la artista, ganadora de cinco premios Grammy, aplazó varias veces su regreso, que estaba originalmente previsto para 2025.

Para estos conciertos, la intérprete de "Pour que tu m'aimes encore" y "My Heart Will Go On" que ha vendido casi 260 millones de álbumes en cuatro décadas de carrera, optó por un formato tipo residencia con dos actuaciones por semana, los sábados y miércoles, en el recinto La Défense Arena, cerca de París, con capacidad para unas 40.000 personas.

Tras la preventa a partir del 7 de abril, la venta general de entradas se abrirá el 10 de abril.

AFP