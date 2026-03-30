Dyango anuncia su regreso a Uruguay luego de 10 años: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas del show

Dyango prepara su regreso a Montevideo. El emblemático cantante español de 86 años volverá a Uruguay en el marco de Su amigo Dyango Tour, una gira continental que incluye presentaciones en Argentina, Chile, Colombia y Perú.

El intérprete de clásicos como "Corazón mágico", "Cuando quieras, donde quieras" y "Por volverte a ver" ofrecerá su primer show en Montevideo en una década; su última actuación en el país fue en 2016, en el Palacio Peñarol.

El concierto será el martes 3 de noviembre en el Auditorio Nacional del Sodre. Las entradas ya están a la venta en Tickantel, y los precios que van de 3500 a 4000 pesos. La dinámica es distinta a la habitual: este lunes se lanzó una "Preventa 1" que solo incluye tres sectores de la sala Eduardo Fabini: platea baja, platea alta y palco platea alta.

Durante el espectáculo, Dyango presentará las canciones de Su amigo Dyango Vol. 1, un disco de duetos en el que reimagina sus clásicos junto a artistas de diferentes generaciones y estilos, como Rodrigo Tapari, Ángela Leiva y Uriel Lozano. Entre los invitados se encuentra el uruguayo Cardellino, radicado hace años en Buenos Aires.

Ese no es el único músico uruguayo que trabajó con Dyango. En febrero, Lucas Sugo reveló a El País que en enero viajó a Buenos Aires para filmar el videoclip de una colaboración con el artista. “Es una institución de la canción romántica y para mí es un referente en serio”, comentó. Aunque no brindó más detalles, adelantó que la canción formará parte del próximo álbum del español.

Además de su disco de colaboraciones, la semana pasada Dyango lanzó un EP que adelanta el repertorio de su show en Montevideo. Un poco más, grabado en vivo en 2025 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, incluye siete canciones, como "Cancioncilla" y "Cada día me acuerdo más de ti", además de versiones de clásicos del tango como "El día que me quieras" y "Naranjo en flor".

En la previa de su última visita a Uruguay, Dyango dialogó con El País sobre su vínculo con el público local. “La primera vez que canté en Montevideo fue en el Parador del Cerro. Era muy chiquito y ahí canté por primera vez. Donde más he trabajado es en el Teatro Plaza”, recordó.

“En el Río de la Plata encontré una manera especial de llegar a querer a un artista. Y eso es lo más hermoso que me ha pasado en la vida”, agregó, refiriéndose a su relación con el público argentino. “Pero lo que me ha ayudado en estos 50 años no es el cantar (que eso lo he hecho siempre bien, para qué nos vamos a engañar), sino mi forma de ser. Es muy similar a la manera de ser del Río de la Plata. Ser normal en la vida, es lo que me ha ayudado. No hay que querer ser lo que no eres”.

En 2014 también había actuado en el Palacio Peñarol, aunque con la gira Gracias y adiós tour, que prometía ser su despedida. Sobre el tema, Dyango confesó: “No me puedo retirar. Quería hacerlo, joder, porque ya tengo 76 años y llevo cantando toda la puta vida. Pero después me doy cuenta que no puedo, que por mucho que lo intente, no puedo”.