“Arrancamos muy accidentados”: el periplo de una figura de Canal 12 por Europa que tuvo final feliz en Roma

La comunicadora y chef de Canal 12 se tomó un descanso de las mañanas para cruzar el Atlántico en familia. Pero lo que prometía ser una escapada soñada por Italia, Francia e Inglaterra empezó con turbulencias: vuelos cancelados, conexiones perdidas y cuatro valijas que quedaron en el camino.

“Arrancamos muuuuy accidentados”, resumió en redes. Aun así, Cata de Palleja, su esposo Nicolás y sus hijos no dejaron que el contratiempo empañara el plan. El primer destino fue Barcelona, donde visitaron la icónica Casa Batlló. Desde allí admitió que el “ánimo del grupo” estaba “bajo”, aunque la belleza del emblemático edificio ayudó a cambiar el humor.

Luego llegó Roma, ciudad en la que dijo sentirse “como en casa”. Fiel a su perfil gastronómico, la conductora de La Receta, convirtió el paseo en una ruta culinaria. Entre pastas y pizzas lanzó una definición sin medias tintas: “¿Italia tiene la mejor comida del mundo? Italia tiene la mejor comida del mundo”.

Pero el gran capítulo romano tuvo como escenario el Coliseo. Desde allí, y con una foto posando junto a su esposo, celebró una noticia largamente esperada: “Roma, te amamamos (aparecieron las hijas de re mil pu... las valijas)”, escribió, dejando claro que el reencuentro con el equipaje fue casi tan emotivo como el paseo.

Antes de eso, el panorama era otro. “Trillamos Roma caminando sin parar. Qué ciudad caótica e increíble a la vez. Es como estar metida en un cuento antiguo. Nico y yo seguimos sin valijas y ya van seis días”, había contado en pleno periplo.

La travesía continuó por París, con clásicas imágenes nocturnas frente a la Torre Eiffel, y más tarde recaló en Londres. Allí hubo paseo por Notting Hill, visita al Coyote Ugly Saloon, caminata por Hyde Park —con lluvia incluida—, paso por el barrio chino y un video desde la impactante vista de The Shard y del Tower Bridge.

Entre contratiempos y postales de película, el viaje continuará con más anécdotas y aventuras por contar.... y con el deseo de que no haya más contratiempos.